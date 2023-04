Cronoscalata Linguaglossa–Piano Provenzana, al via la campagna “Rispetta la natura”

Tra due settimane torneranno a riecheggiare i motori lungo la Strada Mareneve per la 3^ edizione della Cronoscalata Linguaglossa – Piano Provenzana Etna Nord Trofeo Ciccio Giuffrida, in programma il 22 e il 23 aprile. La corsa, organizzata dalla ASD Passione e Sport in collaborazione con il Comune di Linguaglossa e l’Aci Sport, è valevole per il Trofeo Velocità della Montagna Sud ma anche per il Campionato italiano bicilindriche, per il Campionato siciliano velocità auto moderne, per il Campionato siciliano velocità auto storiche e per il secondo Trofeo dell’Etna. La gara, le cui iscrizioni si chiuderanno il 17 aprile notte, conta già l’adesione dei migliori specialisti siciliani della velocità in salita ma anche numerose richieste da altre regioni d’Italia e anche dall’estero.

Intanto fervono i preparativi per ripulire il percorso di gara e garantire la sicurezza dei partecipanti. “Stiamo lavorando alacremente in vista della gara – spiega Michele Vecchio, patron della ASD Passione e Sport – Il manto stradale è perfetto e adesso stiamo provvedendo a pulire il percorso di gara per assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dal verbale ispettivo di Aci Sport. Siamo onorati di aver avuto l’adesione di piloti di spessore, i migliori dei questa specialità. Ci sono ancora alcuni giorni prima della chiusura delle iscrizioni e siamo sicuri che registreremo nuove adesioni. La competizione quest’anno ha una validità molto importante e di questo – conclude Vecchio – voglio ringraziare Daniele Settimo, delegato regionale Aci Sport, tutto lo staff della delegazione regionale e Marco Cascino, direttore di gara. Voglio ringraziare anche il Parco dell’Etna, che ci ha rilasciato le autorizzazioni necessarie. Ricordiamo che siamo all’interno della zona C del Parco, una zona protetta”.

E nei giorni scorsi ha preso il via la campagna ‘Rispetta la natura. Non imbrattare’. Lungo l’intero tracciato sono stati apposti una serie di cartelli per sensibilizzare i partecipanti al rispetto dell’ambiente. “Come ho già avuto occasione di dire in conferenza stampa – dichiara il sindaco di Linguaglossa Luca Stagnitta – per noi questa gara, oltre ad essere un importante evento sportivo, rappresenta un momento straordinario di promozione del territorio e delle nostre bellezze naturalistiche. Per questo motivo, di concerto con l’organizzazione, invitiamo i partecipanti e chi accorrerà nei giorni della gara a rispettare la natura. Ci sarà tolleranza zero nei confronti di chi sporcherà o deturperà l’ambiente”.

