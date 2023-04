Salvatore Daniele Pidone e Mario Martino in concerto a Santa Maria di Licodia

Il Centro culturale e teatrale Magma, diretto da Salvo Nicotra, in collaborazione con il Centro culturale e musicale Antonio Lauro, nell’ambito dell’attività concertistica “Fuorischema 2023 – Concerti di Primavera”, terrà sabato 15 aprile 2023, alle ore 20.00, al Teatro San Giuseppe, in via Regina Margherita, a Santa Maria di Licodia, il concerto del Duochitarristico Salvatore Daniele Pidone e Mario Martino. Il programma prevede musiche di Domenico Scarlatti, Fernando Sor, Johann Kaspar Mertz e Vito Nicola Paradiso.

L’iniziativa del Centro Magma, di natura sociale – solidaristica, vede anche la collaborazione delle associazioni “Terre forti”, “Darshan” e “Areasud”.

Salvatore Daniele Pidone, nato a Catania, ha iniziato gli studi nella sua città e successivamente si è trasferito a Milano dove ha continuato gli studi sotto la guida del maestro Mauro Storti. Perfezionatosi sotto la guida del M° Alirio Diaz, ha frequentato, inoltre, numerosi corsi con maestri di chiara fama mondiale: J. Bream, N. Yepes, O. Ghiglia. Suona in Italia, Francia, Polonia, Spagna, Stati Uniti, Venezuela, Sud Africa, in Inghilterra, nello storico Brighton’s Royal Papillon di Brighton (UK), in Ungheria. È uno dei vincitori del Concorso Internazionale della casa editrice Berbèn. I suoi allievi hanno suonato per il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro nella sala dei Corazzieri al Quirinale (Roma). È uno dei responsabili del settore culturale e musicale della Sala Magma di Catania. Nel mese di Marzo del 2006 è stato invitato dalla Fondazione venezuelana “Alirio Diaz” a tenere a Caracas, in duo con il M° Senio Diaz, il concerto conclusivo della mostra itinerante dedicata al celebre chitarrista sudamericano. Il club Internazionale UNESCO gli ha conferito una medaglia d’onore per la sua attività musicale e l’Ordine Ospitaliero della Campana della Mater Juventutis gli ha conferito, nel 1999, il titolo di Cavaliere. Suona regolarmente in duo con il M° Carlos Pacheco Torres e con il M° Senio Alirio Diaz. Nel 2013 e 2015 è stato invitato dal Comitato Direttivo della “Festa Italiana” di London (CA) come artista rappresentativo ed ha tenuto una serie di concerti nella regione dell’Ontario e Quebec-Montreal.

Nel 2019 invitato in Turchia per conto del prestigioso Antalya Guitar Festival ha suonato in duo con il M° Senio Diaz. È uno dei fondatori dell’Associazione “A. Lauro” di S. M. di Licodia e della sala “The Globe” di Ragusa, fa parte delle Associazioni Alirio Diaz Roma ed è inoltre fondatore del Festival Alirio Diaz Sicilia. Docente di ruolo ordinario, ricopre la cattedra di chitarra al Liceo Musicale G.Turrisi Colonnadi Catania. Docente di ruolo ordinario, ricopre inoltre la cattedra di chitarra al Liceo Musicale “G. Turrisi Colonna” di Catania.

Mario Martino nato a Erice, ha iniziato gli studi di chitarra a Trapani con Paolo Nicolosi e trasferitosi a Bologna ha continuato gli studi con Walter Zanetti e, successivamente, al Conservatorio “G. B. Martini” con Antonio De Rose e Claudio Marcotulli. Ha curato l’edizione moderna di varie opere per chitarra solista e per chitarra con altri strumenti composte in quel secolo. Ultimo lavoro “España Romántica / Anthology of Guitar Works by Spanish Master of the 19th Century” (in quattro volumi) che raccoglie una selezione di brani di autori spagnoli vissuti dopo la morte di Dionisio Aguado (Madrid, 1784-1849), frutto della passione acquisita negli anni per la musica spagnola per chitarra.

