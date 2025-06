La professoressa Silvia Cuccia ringrazia il personale del Reparto di Nefrologia dell’Ospedale Civico di Palermo: “Disponibilità e professionalità”

Condividi questo articolo?

Riceviamo e pubblichiamo

Sono la professoressa Silvia Cuccia, sono stata ricoverata presso il Reparto di Nefrologia dell’ Ospedale Civico di Palermo.

Mi corre l’obbligo di ringraziare tutto il personale che mi ha assistito lungo la degenza, con grande abnegazione e professionalità.

La mia gratitudine va al professore primario del Reparto Angelo Ferrantelli, allo staff medico composto dai dottori Luisa Bono, Francesca Spica, Barbara Oliva, Rosalia Mongiovi, Vitalba Azzolina e Francesco Jacono e allo staff infermieri nelle persone di Carmela Lombardo e Teresa Di Ganci.

Ringraziamenti anche a Erika Iemmolo, Antonino Marchione, Marianna Caruso, Davide Segreto, Andrea Lo Cascio e Ida Bordonaro dello staff OSS.

Grazie per la disponibilità e professionalità che il personale ha dimostrato fin dal primo giorno, non mi sono sentita mai sola, abbandonata, anzi a volte persino coccolata.

Con l’augurio che queste parole possano essere per voi sempre di forte guida e motivazione.

Grazie di cuore a tutti.

La professoressa Silvia Cuccia

