Anno: 2023

Un’eccellenza imprenditoriale in città che in 6 anni ha quadruplicato le iscrizioni Quasi 600 iscritti, oltre novemila metri quadrati di strutture didattiche distribuite in due sedi scolastiche in città di cui un polo dedicato all’infanzia 0-10 anni in via delle Croci e un secondo alla fascia di età 11-18 anni, in via Pacinotti. Si tratta della scuola paritaria bilingue Thomas More che quest’anno festeggia i dieci anni di storia. L’omonima cooperativa sociale venne, infatti, costituita nel luglio 2013 da un gruppo di famiglie che volevano offrire ai propri figli un’educazione…