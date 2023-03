Parchi e bambinopoli a Catania, “Sicurezza e programmazione per preservarli dai vandali”

Continuità nei controlli delle forze dell’ordine e un piano di manutenzione costante. Questa la direzione da seguire per garantire sicurezza e decoro all’interno dei parchi e delle bambinopoli di Catania. Strutture troppo spesso che finiscono nel mirino di vandali e incivili.

“Quello che interessa principalmente ai frequentatori di questi spazi- spiega il presidente del comitato “CataniaNostra” Andrea Cardello- è di poter fare una passeggiata, giocare a calcio, andare in bicicletta e anche sedersi in una panchina per leggere un libro senza rischiare di farsi male o di evitare la spazzatura. Non c’è un quartiere a Catania dove parchi o bambinopoli non siano stati gravemente danneggiati o insozzati con la conseguenza che le famiglie li evitano e le aree in questione finiscono in mano della microcriminalità”. Intanto sui social aumentano le segnalazioni dei catanesi. “Con i soli fondi europei non si va da nessuna parte- conclude Cardello- oltre alla realizzazione di una bambinopoli o di un parco occorre trovare le strategie e i fondi per prendersene cura negli anni a seguire”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...