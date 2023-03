Istituzione Zone franche montane, audizione in Commissione Ars

“Attuare disposizioni, in 20 anni persi 45mila residenti in 60 Comuni”

Audizione in commissione Attività produttive dell’Assemblea regionale siciliana dei coordinatori del Comitato per l’istituzione delle zone franche montane in Sicilia, Vincenzo Lapunzina e Filippo Ricciardi (presidente dell’associazione zfm Sicilia e sindaco di Limina nel Messinese).

Convocati dalla commissione, i cui lavori sono in programma alle 12, anche il presidente della Regione e l’assessore all’Economia, Renato Schifani e Marco Falcone. Durante l’audizione all’Ars Lapunzina e Ricciardi ribadiranno “la necessita e l’urgenza di avviare l’esperienza legislativa della norma di politica economica, che a seguito dell’avvio della nuova legislatura, a Roma, si trova in una sorta di stallo tecnico”.

“C’è una corposa istruttoria sviluppatosi in circa 2.900 giorni – dicono Lapunzina e Ricciardi – e non ci sono impedimenti di alcun tipo per approvare e attuare le disposizioni istitutive le zone franche montane in Sicilia. Il buon esito della norma, vitale per il futuro delle terre alte di Sicilia, è legato esclusivamente alla volontà politica, tenuto conto che non ci sono altri impedimenti di natura finanziaria, legislativa e tecnica. Le aree sconosciute alla politica siciliana in questi anni hanno perso decine di migliaia di residenti – concludono Lapunzina e Ricciardi –. In circa 60 Comuni, incastonati alle quote più alte di tutte le 9 province, dal primo gennaio 2002 al primo gennaio 2022 si sono persi circa 45mila residenti”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...