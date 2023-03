Campobello di Mazara: 800 scout d’Europa in piazza per la Giornata del Ricordo

Dopo il raduno degli scout Agesci a Campobello di Mazara, 800 scout d’Europa provenienti dal Distretto “Palermo Ovest” hanno preso parte alla “Giornata del ricordo”, organizzata in piazza della Repubblica a Mazara del Vallo, in occasione del compleanno di Olave e Robert Baden-Powell, fondatori del movimento scout. Con l’occasione, domenica scorsa, il gruppo scout d’Europa “Mazara 2” ha celebrato i suoi 70 anni di storia. In piazza della Repubblica al Vescovo monsignor Angelo Giurdanella e al sindaco Salvatore Quinci sono state consegnate due targhe ricordo, mentre in altre piazze del centro storico hanno partecipato ad alcune attività scout. Al termine della giornata, il Vescovo ha presieduto la celebrazione eucaristica in Cattedrale.

“TERRA SENZA MAFIA”: 3* CONCORSO PROMOSSO DALL’OPERA DI RELIGIONE “DI LEO”

Entro il 10 aprile si potrà partecipare alla terza edizione del concorso “Terra senza mafia”, promosso dall’Opera di religione “Mons. Gioacchino Di Leo” OdV, guidata da don Francesco Fiorino. Si tratta di un concorso per temi, poesia, elaborati grafici, foto che quest’anno si sviluppa sul tema “Mafia e violenza non ci piacciono!”.

A patrocinare il concorso è la Diocesi di Mazara del Vallo. «Il concorso – spiega don Francesco Fiorino – desidera far memoria del 30° anniversario dell’appello di San Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi del 9 maggio 1993 contro ogni forma di prevaricazione e violenza mafiosa.

L’iniziativa vuol far maturare la valutazione morale negativa del fenomeno mafioso, soprattutto nei ragazzi e nei giovani, verso questo “cancro sociale”, favorendo un maggiore impegno corresponsabile contro le mafie, violenza e la corruzione in ogni ambito della vita sociale». Il concorso è aperto agli alunni delle quinte elementari, ragazzi dalla prima alla terza media, giovani (dal 1° al 5° anno delle scuole superiori) e agli adulti. Al concorso si potrà partecipare con composizioni musicali in italiano o in siciliano, poesie inedite di non più di 50 versi, i testi scritti, invece, non devono superare 3.000 caratteri. Punto logistico di riferimento (anche per le spedizioni degli elaborati) è stato individuato il centro “I giusti di Sicilia”, in piazza della Vittoria, 4 a Marsala, bene confiscato alla mafia, oggi di proprietà del Comune e affidato all’Opera di religione. Informazioni: 3939114018.

