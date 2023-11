Cammini d’Italia: la via Francigena Fabaria si fa spazio tra le bellezze di Niscemi

Niscemi, 11 novembre 2023

Il Comune di Niscemi annuncia l’apertura ufficiale del cammino lungo la prestigiosa Via Francigena Fabaria. Questa strada, che fa parte dei quattro percorsi della via Francigena che attraversano l’isola e che valica campi di carciofi e nidi di cicogne della colonia più grande d’Europa, rappresenta la sesta tappa nel tratto principale che si snoda lungo la costa e arriva fino a Gela, nonché la quinta tappa nel suggestivo itinerario dei castelli che segue Butera.

La Via Fabaria, il risultato di un’approfondita ricerca archeologica del paesaggio, è un affascinante itinerario che collega tracce di viabilità greco-romana con segmenti storicamente documentati nel Medioevo. Questa amalgama storica è stata accuratamente ricomposta grazie alla consultazione di fonti, siti mappati e antiche cartografie.

La via si estende per poco più di 300 chilometri, snodandosi tra le affascinanti coste di Agrigento e le imponenti lave vulcaniche presenti tra Maniace e Randazzo. Durante il percorso, la Via Fabaria offre un cambiamento costante di scenario, alternando contesti geografici e storici, e permettendo ai visitatori di immergersi in un viaggio attraverso diverse epoche e scenografie naturali straordinari.

Il Comune di Niscemi, crocevia fondamentale di questo cammino a tappe, accoglierà cittadini, appassionati di storia e viaggiatori da tutto il mondo per celebrare l’evento significativo. Il programma dettagliato sarà il seguente:

· Ore 09:00 – Passeggiata inaugurale con partenza da Piazza Vittorio Emanuele III, procedendo verso c/da Canale.

· Ore 09:30 – Solenne taglio del nastro e posa della prima piastrella indicativa all’Abbeveratoio Canale, in presenza delle autorità del Comune di Niscemi.

· Ore 10:30 – Conferenza stampa al Museo Civico di Niscemi.

Prenderanno la parola:

· Il Sindaco di Niscemi, Avv. Massimiliano Valentino Conti

· Il Presidente Consiglio Comunale di Niscemi, Angelo Chessari

· L’Assessore alla Cultura e Servizi Sociali, Marianna Avila

· Il Referente del Comitato Via Francigena Fabaria di Niscemi, Davide Pepi

· Il Referente della Rete dei Cammini Francigeni in Sicilia per l’accoglienza, Irene Marraffa

· Il Presidente del Centro Educazione Ambientale odv, Francesco Cirrone

· Il Presidente della Pro Loco di Niscemi, Marco Spinello

Durante la conferenza, sarà proiettato lo spot di lancio della Via Francigena Fabaria.

L’evento promette di offrire approfondimenti storici, culturali e paesaggistici, consolidando la posizione di Niscemi come tappa fondamentale in questo cammino storico e culturale.

Il Comune di Niscemi invita tutti a partecipare a questa giornata memorabile, esplorando le radici storiche della regione e condividendo una passione comune per la cultura e la tradizione.

In allegato comunicato stampa, storia e percorsi della via Fabaria, foto della piastrella indicativa, mappa.

