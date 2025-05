L’Assessore al Turismo regionale Elvira Amata a Motta Camastra per valorizzare il territorio dell’Alcantara

Condividi questo articolo?

di Gaetano Consalvo

Prestigiosa giornata di studi tenutasi presso l’aula consiliare “A.Pagano“ del Comune di Motta Camastra. Numerosi gli interventi, alquanto autorevoli e di elevato spessore umano che hanno dato rilevanza alla manifestazione.

Figura centrale della giornata, l’On. Elvira Amata, Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.

Pubblicità

Il Sindaco Carmelo Blancato con il suo carattere appassionato e coinvolgente ha fatto gli onori di casa manifestando tutte le criticità e le problematiche del territorio e della realtà locale. Santi Trovato, Commissario straordinario del parco Fluviale dell’Alcantara ha illustrato tutte le opportunità che si sono sprecate e che si potrebbero attuare in un’area meravigliosa ricadente nel territorio dell’Etna già sito dell’UNESCO.

Maurizio Vacccaro del Parco geologico “Gole Alcantara” e titolare di una realtà turistica-imprenditoriale trainante per tutta l’economia della Valle il quale oltre ad aver illustrato la storia dell’azienda e del padre che per primo con la sua grande lungimiranza aveva individuato la potenzialità turistica della Valle e per tal morivo fu vittima di un grave attentato mafioso nel quale persero la vita la moglie e la figlioletta di soli due anni.

A seguire Domenico Ciancio Co-direttore de La Sicilia, Nuccio Anselmo giornalista de La Gazzetta del Sud che con la sua prestigiosa maestria ha fatto da conduttore e moderatore dell’evento.

In chiusura Simone Trischitta, Presidente di Buongiorno Sicilia ed infine il Prof. Mario Bolognari Docente di Antropologia culturale dell’Università di Messina nonché ex sindaco di Taormina. Tra gli argomenti trattati: la riapertura della linea ferroviaria Alcantara Randazzo da ripristinare entro i 2025 fino a Francavilla per un totale di tredici Km. Tratta storica ad uso turistico trainata da una locomotiva a vapore. Numerosi i progetti per la valorizzazione delle bellezze naturali del territorio di un turismo eco- sostenibile.

Ancora tantissimi programmi di rappresentazioni teatrali di grande rilievo come “L’inferno di Dante“ all’interno delle gole, rievocazioni storiche come la battaglia di Francavilla (1719), presentazione della vallata come set cinematografico a cielo aperto con la proiezione e didascalie dei famosi film girati nell’area del Comune.