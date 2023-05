Iniziative dell’Università di Catania per il Festival della Sostenibilità 2023

Visite al buio, traffic calming, piantumazione nelle riserve, conferimento differenziato di rifiuti e una settimana di ‘mensa’ con pietanze ‘green’

Una grande iniziativa a livello nazionale di sensibilizzazione e mobilitazione dei cittadini, delle giovani generazioni, delle imprese e delle istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, che mira a diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).

E’ il Festival dello Sviluppo sostenibile 2023, organizzato dall’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e promosso dalla RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile), in programma fino al 24 maggio prossimo, al quale anche l’Università di Catania aderisce mettendo in campo una serie di appuntamenti, aperti in particolare alla comunità universitaria catanese.

Domani lunedì 15 maggio, dalle 14 alle 17, ad esempio, studenti e docenti della Cittadella Universitaria parteciperanno attivamente a un esperimento di co-creazione e progettazione di soluzioni di moderazione del traffico (“traffic calming”) per rendere il campus universitario più vivibile e sicuro. . L’iniziativa sarà tesa anche alla sensibilizzazione e formazione degli studenti verso una guida sicura, includendo la micromobilità (bici e monopattini).

Venerdì 19, dalle 9 alle 17, sempre alla cittadella, ci sarà una raccolta straordinaria dedicata ai Raee, in collaborazione con il Comune di Catania, a beneficio del personale docente, tecnico amministrativo e degli studenti: smartphone, pc, spazzolini elettrici, televisori, stampanti e tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche da ‘rottamare’. L’obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza sull’importanza di conferire correttamente i propri rifiuti elettrici ed elettronici, che non sono ‘indifferenziati’, per permetterne un corretto riciclo. Nella stessa giornata, al Cus Catania, il Palio d’Ateneo 2023 ospiterà un gioco ecosostenibile, “No riciclo, no party!”, incentrato sulla corretta differenziazione dei rifiuti da parte degli atleti delle squadre in gara. Il Palio di Ateneo rappresenta infatti un momento di grande partecipazione della comunità accademica e può diventare l’occasione perfetta per fornire un importante contributo per stimolare in modo virtuoso il contesto locale di riferimento in cui il nostro Ateneo si inserisce. Fino al 24 maggio, dalle 9 alle 11,20, nel Museo della Fabbrica (Monastero dei Benedettini, Piazza Dante 32, Catania), ai piccoli visitatori verrà proposta una breve narrazione dedicata alla sostenibilità.

Il Sistema museale d’Ateneo (Simua) darà il suo contributo attraverso il progetto “M’illumino di sapere”, rivolto alle scuole (alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado) e finalizzato alla sensibilizzazione verso la riduzione dei consumi elettrici attraverso lo svolgimento di itinerari di visita illuminati esclusivamente dalla luce di torce elettriche ricaricabili che verranno fornite alle guide e ai partecipanti, senza ausilio di illuminazione artificiale. Le ‘visite al buio’ si terranno nei giorni 12, 18 e 23 maggio (ore 9:30-12:15) al Museo dei Saperi e delle Mirabilia (Palazzo Centrale, Piazza Università 2), 12 maggio (ore 9-11:30) al Museo di Archeologia (Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca, 36), il 16 maggio (ore 9-11:30) al Museo di Zoologia (Via Androne 81).

Alcune iniziative si terranno anche ‘fuori dalle mura’. Per esempio, venerdì 19 maggio, alla Riserva Naturale Integrale “Grotta Palombara” di Melilli si terrà un’attività di piantumazione di essenze arboree endemiche del territorio degli Iblei (carrubo, lentisco, mirto, ecc.) con il coinvolgimento delle scuole locali. Venerdì 26 maggio, dalle 10,30 alle 13,30, Gli studenti dell’Università di Catania saranno coinvolti nella pulizia della spiaggia e del litorale della Plaja e, in particolare, nell’area dell’ex Lido Università, in occasione del waste mob “Fai la differenza”.

Tra le iniziative dedicate all’educazione alimentare, si segnala la “Sustainable Food Week”, dal 22 al 26 maggio, in collaborazione con l’Ersu di Catania. In tale occasione, dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 21,30, la mensa universitaria della Cittadella proporrà ogni giorno della settimana almeno un primo e un secondo “green”, cioè cibi prodotti nel rispetto dell’ambiente, ad esempio vegetali, biologici e locali, legumi, frutta di stagione.

Per iniziativa della Scuola Superiore di Catania, l’Ateneo è inoltre parte del network Scholars at Risk (SAR) e della rete SAR Italy, una rete internazionale di università fondata nel 1999 per promuovere la libertà accademica e proteggere studiosi/e in pericolo di vita, o il cui lavoro è seriamente compromesso. In occasione del Festival, si terrà un evento specifico di presentazione delle attività a Villa San Saverio (via Valdisavoia 9), lunedì 22 maggio dalle 15 alle 17.

Infine, giovedì 25 maggio, dalle 9 alle 17, e venerdì 26 dalle 9 alle 12,30, nell’ex monastero dei Benedettini, si terrà il convegno UniCT sostenibile. Prima mappatura delle ricerche di ateneo per la sostenibilità. Il punto sulla sostenibilità nei progetti Piaceri – linea II” sui temi in argomento con il contributo di ogni Dipartimento di Ateneo, focalizzando l’attenzione in particolare su misure di tipo educativo che hanno lo scopo di sensibilizzare gli utenti sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

