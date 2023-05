Elezioni a Motta Camastra: la “Rinascita” parte dal territorio

Fra due settimane, il 28 maggio, la prima giornata di elezioni in Sicilia per il rinnovo delle amministrazioni in 128 Comuni. Liste già presentate, i candidati sono in campagna elettorale da giorni, le “sfide” non sono solo nei centri urbani più popolati.

In provincia di Messina, dove sono 32 i Comuni chiamati alle urne, fra questi Motta Camastra.

A Motta Camastra è sceso in campo candidato sindaco il farmacista del borgo medioevale, il dottor Gaetano Consalvo, con la lista “Rinascita Mottese” e la squadra composta da Currò Maria Angela, Alfonzo Antonina detta Antonella, Giannetto Vincenza detta Cinzia, D’amico Lorenzo, Castriciano Gianluca e Assessori designati Cannata Francesco Antonio e Oliveri Mario Carmelo, che propone anche un programma integrato in un progetto di sinergia e collaborazione con i Comuni della vallata in maniera da poter accedere ed usufruire ai fondi ed alle agevolazioni riservate alle piccole comunità montane, al parco dell’ Etna e dell’Alcantara, Taormina e la Montagna Grande.

“C’e’ tanto da fare se si vuole veramente determinare il cambiamento a Motta Camastra”, afferma Gaetano Consalvo, che aggiunge “Noi di Rinascita Mottese intendiamo puntare sui giovani, lo abbiamo già detto e lo ripetiamo. Ma innanzitutto bisogna ricreare le condizioni affinché i giovani decidano di restare a Motta Camastra e potere esprimere tutte le loro potenzialità”.

– In che modo? “Valorizzando tutte le risorse che questo territorio possiede. Il cambiamento non è cosa che si inventa o si sperimenta:il cambiamento si può attuare soltanto se si riconoscono le necessità di Motta Camastra e si opera per trovare soluzioni adeguate”.

Il candidato sindaco Gaetano Consalvo è convinto che “Il risveglio di Motta Camastra parte dalla valorizzazione della sua Comunità e del suo Territorio: queste sono le risorse alle quali bisogna riferirsi per poi potere adire con diritto alle dovute risorse governative che tendo allo sviluppo complessivo della Sicilia”.

Consalvo conclude: “Non occorre enunciare programmi chilometrici che mai saranno portati a termine: occorrono precisi e chiari obbiettivi da raggiungere ma che devono essere costruiti insieme a tutta la comunità che deve essere partecipe e consapevole di quanto si porta avanti per il bene comune”.

Nella foto, la squadra della lista “Rinascita Mottesese”, candidato sindaco Gaetano Consalvo

