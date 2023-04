Aperte le iscrizioni per partecipare all’International Blues Challenge

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni 2022 per la selezione alla partecipazione all’International Blues Challenge anche quest’anno organizzate da Ente Rovigo Festival, in collaborazione con il Rootsway Festival e la rivista Il Blues, nell’ambito della trentaseiesima edizione del Festival Deltablues che si terrà in Polesine dal 2 giugno al 9 luglio 2023.

Le selezioni nazionali permetteranno al vincitore di rappresentare l’Italia del blues all’IBC 2024 che si terrà – come ogni anno – a Memphis (Tennessee) nel prossimo inverno (data che verrà comunicata).

Anche quest’anno quindi sarà la prestigiosa sede del Deltablues ad ospitare con concerti “live” la serata finale della selezione, il 7 Luglio c/o CenSer di Rovigo con inizio esibizioni alle 21:00, dove i tre finalisti – tra solo/duo e band – si affronteranno per staccare il biglietto che li porterà nella Terra del Blues a competere con le formazioni di tutto il mondo.

