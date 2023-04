A Riposto interventi mirati nella lotta alla processionaria

Il particolare andamento stagionale delle temperature, l’umidità e le piogge sporadiche ma violente che hanno caratterizzato le ultime settimane hanno influenzato il ciclo biologico della processionaria. Diverse le segnalazioni pervenute al Comune di Riposto di alberi attaccati dal lepidottero.

In questo quadro il sindaco di Riposto Enzo Caragliano, approfittando della chiusura del fine settimana, ha predisposto un intervento mirato nell’area a verde antistante l’asilo nido di via Pio La Torre. La processionaria del pino, temibile parassita che attacca tutte le aghifoglie, causa danni irreparabili, fino alla morte della pianta, ed è pericolosa non solo per le piante. Il lepidottero, infatti, provoca conseguenze anche agli uomini, quando entra a contatto con la pelle, perché la fine peluria che li ricopre, risulta particolarmente irritante.

Una ditta esterna incaricata dal Comune utilizzando un mezzo munito di cestello è intervenuta oltre che sulla pavimentazione dove sono stati segnalati diversi nidi, anche nelle parti sommitali dei pini che si affacciano sullo slargo antistante la struttura scolastica.

