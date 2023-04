Gangi e la “Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo”

In occasione della giornata mondiale dell’autismo che si celebra oggi (2 aprile) il simbolo millenario della processione delle Palme di Gangi (una palma fissata attorno a un asse centrale in legno, detto «cunocchia», adornato con fiori e datteri ma principalmente con minuscole manifatture ottenuti abilmente dall’intreccio delle foglie più tenere delle palme che viene portato in processione dalle confraternite) è stata addobbata e illuminata di blu e istallata, nella piazzetta San Giovanni, nel cuore del centro storico, dove vi rimarrà sino a domani sera.

Il Comune di Gangi con delibera di giunta ha aderito alla “Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo” considerata la concomitanza con la Domenica delle Palme ha deciso di comune accordo con le famiglie di realizzare la speciale installazione. L’amministrazione comunale intende con l’iniziativa generare consapevolezza sul tema con l’obiettivo di promuovere processi inclusivi finalizzati a sostenere coloro che vivono questa condizione.

“Un grazie di cuore – da parte del sindaco Giuseppe Ferrarello e della sua giunta – va alle famiglie che si sono adoperate in occasione dell’allestimento con l’auspicio che questa sinergia ci accompagni nel percorso di crescita e di inclusione”.

