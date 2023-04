A Palermo la mostra “Re-immaginare la trama del mondo”

Il 13 maggio si inaugura la mostra “Re-immaginare la trama del mondo” organizzata da Art and Act – Premio Marie Marzloff presso SPAZIOiF in occasione della XII Settimana delle Culture.

Riflettere e sperimentare nuove soluzioni per il cambiamento sociale, testimoniando la realtà contemporanea attraverso le sue rappresentazioni.

È questo il tema dominante della mostra Re-immaginare la trama del mondo, che dal 13 al 30 maggio 2023 verrà accolta da SPAZIOiF, in via Principe di Granatelli, 65 – Palermo.

La mostra invita artisti, ma non solo, a prendersi cura delle relazioni che intessiamo ogni giorno, intrecciando armoniosamente sogni e desideri per trasformare la realtà, avere il coraggio di ricucire le fratture della società e re-immaginare la trama del mondo. Le 15 opere in mostra, selezionate tra le tre edizioni do Art and Act – Premio Marie Marzloff , tracciano un percorso comune che re-immagina la trama del mondo.

Re-immaginare la trama del mondo verrà inaugurata il 13 maggio alle ore 18:00 con un vernissage al PrimoPiano di SPAZIOiF.

