Scalda i motori il Segesta Teatro Festival, sotto la direzione artistica di Claudio Collovà che si svolgerà dal 28 luglio al 27 agosto, nello scenario del Parco Archeologico di Segesta diretto da Luigi Biondo.

In attesa di scoprire l’intera programmazione, sono già partite le prevendite dei primi due appuntamenti annunciati nei giorni scorsi: il concerto di Alice Eri con me. Alice canta Battiato, che apre il Festival, e lo spettacolo di Jan Fabre Resurrexit Cassandra, protagonista Sonia Bergamasco, che segna le due ultime date della rassegna di spettacoli, il 25 e 26 agosto.

Il 28 luglio Alice presenta, dunque, a Segesta una nuova tappa del tour dell’ultimo album Eri con me. Alice canta Battiato: ancora una volta, la personalità vocale unica di Alice si fa strumento della musica di questo grande Maestro, insieme a Carlo Guaitoli, pianista e direttore d’orchestra, già speciale collaboratore di Franco Battiato stesso per oltre vent’anni – con alcune novità sia nella scaletta che nella formazione, arricchita dal violoncello di Chiara Trentin.

Il 25 e 26 agosto Sonia Bergamasco, diretta da uno dei protagonisti più radicali della scena performativa europea degli ultimi 40 anni, l’artista visivo, regista e autore fiammingo Jan Fabre, interpreterà la profetessa figlia del Re di Troia in Resurrexit Cassandra, su un testo poetico e potente dello scrittore, drammaturgo e regista Ruggero Cappuccio. Il lavoro ruota intorno alla resurrezione di un messia femminile che mette l’umanità di fronte alla propria tragedia: l’incomprensibile talento per l’auto-inganno, una sorta di desiderio inconscio che ci condanna all’inazione di fronte a un destino già segnato da catastrofi climatiche e stravolgimenti sociali. Un atto d’accusa che si articola in cinque movimenti: Nebbia, Vento, Fuoco e Fumo, Vapore, Pioggia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...