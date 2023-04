A Modica i Ragazzi dell’Anffas visitano la caserma dei Carabinieri

In questi anni di Covid e restrizioni I Ragazzi dell’Anffas di Modica con i Volontari e i Ragazzi del Servizio Civile, hanno ripreso il percorso “Sicurezza sociale”. Hanno fatto visita al comando dei carabinieri di Modica. E sono stati accolti i Ragazzi all’interno della Caserma e hanno permesso di visitare la struttura. Hanno fatto visitare il parco macchina, la mensa, l’armeria, cella di sicurezza e la stanza di identificazione. Hanno visitato la centrale operativa, ove hanno simulato una chiamata tra un cittadino in difficoltà e come avviene un soccorso da parte dei Carabinieri.

I Ragazzi hanno visto l’interno della macchina di Servizio dei Carabinieri e hanno attivato la sirena e hanno potuto indossare il berretto. Inoltre hanno spiegato ai Ragazzi, lo svolgimento del compito di un Carabiniere, è la figura professionale che si occupa di contribuire alla difesa e alla sicurezza pubblica e di contrastare la criminalità organizzata e il terrorismo.

