A Palermo concerto “Gemini in amore” di Adalgisa Badano e Valentina Caladonato

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, con il duo di Ulrike Brand e Alf Löhr, e con il trio Nero Diaspora, Prima Vera Contemporanea la rassegna di musica eterodosse curata da Curva Minore, continua domani domenica 16 aprile alle ore 19.00 sempre alla Sala Perriera dei Cantieri Culturali della Zisa, a Palermo, presentando una prima assoluta. Il concerto Gemini in Amore, che vede dividere il palcoscenico due talenti della scena musicale contemporanea: la clavicembalista e pianista Adalgisa Badano, per l’occasione al pianoforte, in duo con Valentina Coladonato, soprano dalla voce versatile ed estesa.

L’unione tra le due artiste permetterà di abbracciare un vasto repertorio che va dalla musica barocca alla contemporanea; da una modernità ormai ritenuta “classica”, dei francesi Maurice Ravel, André Caplet e Gabriel Fauré, fino ad arrivare al presente con brani che si concentrano sull’effetto, sulla parola e su “silenzi eloquenti”, in perfetta (quasi catartica) simbiosi tra voce e pianoforte.

Il concerto sarà preceduto alle ore 18.00 dal seminario-concerto Principi morfologici fra poesia e musica, teorie della natura e silenzio a cura del prof. Salvatore Tedesco, ordinario di estetica all’Università di Palermo.

Bio Artiste

ADALGISA BADANO

Musicista dedita intensamente sia alla musica antica che a quella contemporanea, dopo gli studi pianistici conclusi brillantemente nel Conservatorio V. Bellini di Palermo ottiene una borsa di studio a Cambridge per il perfezionamento con Julian Jacobson. Successivamente si dedica con passione allo studio del clavicembalo sotto la guida illuminante di Enrico Baiano, diplomandosi con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale nella classe di Basilio Timpanaro. In seguito, approfondisce lo studio del basso continuo presso i Corsi di Musica Antica di Urbino, e del clavicembalo con Cristophe Rousset presso l’Accademia Chigiana di Siena. In veste di clavicembalista e continuista ha preso parte a numerosi concerti con l’Ensemble di Strumenti Antichi “A. Scarlatti” del Conservatorio di Palermo, sotto la direzione di Giovanni Antonini, Riccardo Minasi, Enrico Onofri. Parallelamente intraprende un percorso, solistico e cameristico, nella musica contemporanea, esibendosi in Italia e all’estero in diverse formazioni cameristiche, presentando spesso opere in prima esecuzione assoluta: tra gli altri, in duo con il violoncellista Francesco Dillon, con il soprano Valentina Coladonato, come pianista e clavicembalista dello Zephir ensemble diretto da Francesco La Licata e dell’Algoritmo ensemble diretto da Marco Angius. Negli ultimi anni, grazie agli incontri con musicisti e musicologi esperti di antiche tastiere nell’Atelier Casiglia di Cinisi e presso la Scuola APM – Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, si avvicina all’esecuzione storicamente informata e al pianoforte storico. Recente è la costituzione di un duo che la vede impegnata, con questo strumento, insieme al mandolinista Mauro Schembri e la collaborazione su repertorio liederistico con il soprano Francesca Adamo Sollima. Diverse sue esecuzioni sono state trasmesse dalla Rai TV e da Rai Radio 3 e pubblicate su CD e DVD riscuotendo notevoli apprezzamenti da parte della critica internazionale.

VALENTINA COLADONATO

Laureata in Lingue e Letterature Straniere e diplomata in Canto con il massimo dei voti. Ha vinto vari concorsi internazionali di canto: Valentino Bucchi; G. Di Stefano, Città di Alcamo, Toti Dal Monte, Maria Caniglia, e diversi premi della critica, del pubblico e della giuria. Ha debuttato ne L’Ormindo di Cavalli prodotto dalla W.Walton Foundation. In seguito ha cantato ruoli principali in opere di Monteverdi, Cavalli, A. Scarlatti, Vivaldi, Gluck, Mozart, Jommelli, Spontini, Bellini, Verdi. La sua attività concertistica e il suo repertorio spaziano oggi dal barocco alla musica sacra e profana contemporanea con gruppi specializzati. Ha cantato molte composizioni in prima mondiale. È interprete prediletta di Azio Corghi, Salvatore Sciarrino, Ivan Fedele, che attualmente scrive per la sua voce. Ha cantato presso importanti istituzioni musicali come il Teatro alla Scala di Milano; Opéra National de Paris; Festival di Salisburgo; Musikverein di Vienna; Concertgebouw Amsterdam; Festival delle Fiandre; Filarmonica di San Pietroburgo; Southbank Centre, Londra; Frick Collection, New York; DeSingel, Anversa; Kölner Philharmonie; Radio WDR; Ravenna Festival; Festival Pergolesi-Spontini; RAI, Torino; Biennale di Venezia; Teatro Massimo, Palermo e molte altre sedi in tutto il mondo. Ha collaborato con registi teatrali tra cui D. Abbado, M. Scaparro, C. Lievi, M. Znaniecki, C. Graham, e tra i direttori R. Muti, D. Robertson, L. Shambadal, P. Eötvos, J. Axelrod, M. Caldi, M. Panni, C. Scimone, C. Desderi, O. Dantone. Ha inciso per Decca, Glossa, Brilliant Classics (Sonetti e duetti di Shakespeare, di Mario Castelnuovo Tedesco, uscito nell’ottobre 2017).

CALENDARIO

PRIMA VERA CONTEMPORANEA

II edizione

I concerti e gli spettacoli si svolgono tutti alla Sala Perriera dei Cantieri Culturali tranne il concerto a Fabbrica 102.

16 aprile h 18.00

PRINCIPI MORFOLOGICI FRA POESIA E MUSICA,

TEORIE DELLA NATURA E SILENZIO

Seminario a cura di Salvatore Tedesco

h 19.00

GEMINI IN AMORE

Adalgisa Badano pianoforte

Valentina Coladonato voce

prima assoluta

– M.Ravel, La flûte enchantée (da Shéhérazade)

– A. Caplet, Viens, une flûte invisible

– G. Fauré, Clair de lune (op.46 n.2)

– M.Castelnuovo Tedesco, A sera

– M.Castelnuovo Tedesco, Epigrafe

– C.Culpo, Songs su testi di Anne Graaff (2021)

– G.Damiani, Corpo ritorna (2022-23)

– M.Castelnuovo Tedesco, I cipressi (op.17)

– M.Castelnuovo Tedesco, Sonetti 40, 47, 104 (da Shakespeare Sonnets)

(*in prima assoluta della versione voce-pianoforte,

dal poemetto Il corpo ritorna di Marja Stepanova si Salvatore Tedesco)

28 aprile h 21.00

THE POET’S GAME

John Greaves (GB/FR)pianoforte

Annie Barbazza voce/chitarra

7 maggio h 21.30 Fabbrica 102

Avreeayl Ra (USA) batteria

Silvia Bolognesi contrabbasso

Maria Merlino sassofono

12 maggio h 21.00

VOYAGE

Pietro Elia Barcellona contrabbasso

Irene Sorozabal voce

13 maggio h 21.00

UNO

Thollem McDonas (USA) pianoforte

h 22.00

TRINO

Thollem McDonas pianoforte

Simone Sfameli elettronica

Giuseppe Viola strumenti ad ancia

21 maggio h 21.00

perfomance pluridisciplinare per arte visuale, musica e danza

Metamòrfoṡi

Pietro Martini ideazione e visual

Mara Rubino danza

Benedetto Basile flauto, elettronica

10 e 11 giugno h 21.00

BALLI DRASTICI

Perfomance surreale

Giovanna Amarù danza

Alessandro Librio violino

18 giugno h 21.00

VIAGGIO n.1

Viaggitori trio

Gunda Gottshalk violino

Carl Ludwig Hubsh bassotuba/voce

Davide Campisi percussioni

Nella foto, Adalgisa Badano

