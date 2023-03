Aprile inizia con James Senese a Palermo e Catania

Doppio appuntamento live con JAMES SENESE

al Teatro Golden di Palermo l’1 aprile alle 21.30 e il giorno dopo all’Abc di Catania

di Michele Creazzola

Era la fine degli anni settanta quando a Napoli alcuni musicisti si affacciavano sulla scena musicale che fino ad allora era caratterizzata dalla tradizione e dai cantanti che cercavano la ribalta nazionale con brani scritti su misura delle varie manifestazioni.

La metà degli anni settanta segnò un vero e proprio cambiamento nella concezione musicale. La nascita artistica di Pino Daniele rappresentò l’avanguardia musicale. Il suo blues interpretò la società dei tempi fatta di novità, di rinascita ma anche di controversie, di ribellione al sistema, di nuove idee. Pino Daniele cantò l’altra faccia di Napoli sino ad allora meno rappresentata dalla musica leggera.

Sebbene Pino Daniele, negli anni a venire abbia avuto una svolta di qualità ma più vicina ad un pop uniforme alle logiche discografiche, la sua figura musicale si collocò come apripista per un nuovo modo di fare musica.

In quegli anni si formò quella che si potrebbe definire come vera e propria scuola napoletana che vedeva all’attivo numerosi esponenti tra cui i fratelli Bennato, Teresa De Dio, solo per citare alcuni dei nomi più famosi.

In questo territorio muoveva i suoi passi James Senese.

Nell’anno del quarantesimo anniversario del suo primo album da solista e presentando in tour il nuovo disco di inediti, JAMES is back! SENESE torna in Sicilia con un’organizzazione a cura di Eventi Olimpo.

Settantotto anni da non crederci e quella dirompente miscela di “negritudine” che unisce stilemi jazz, funk, afro con la radice musicale partenopea.

In lingua italiana o partenopea, i musicisti nati in quell’epoca rappresentano la vera alternativa, tutt’ora risultano inossidabili e restano un perno tra gli ascolti per molti giovani.

In oltre mezzo secolo di carriera, Senese ha attraversato generi, epoche, mode, senza lasciarsi mai corrompere in nome del mercato. I suoi numi tutelari sono Miles Davis e John Coltrane. La sua granitica coerenza artistica e intellettuale sono famose come il suono del suo sax.

Nelle sue composizioni trovano posto gli ultimi, i vinti, coloro di cui la società preferisce non occuparsi.

Un artista completo, leader dei “Napoli Centrale” è passato per i seminali Showman con Mario Musella, ha collaborato con l’indimenticabile amico Pino Daniele, oltre ai sodalizi con numerosi artisti.

L’energia e la rabbia del suo sax, e della sua voce, contraddistinguono le sue performance live, fatte di coraggio e determinazione.

James Senese è considerato un maestro ispiratore per nuove generazioni musicali,

Ai suoi concerti partecipa un pubblico che unisce padri e figli in un rito che trascende il semplice concerto. Unica raccomandazione: JAMES SENESE va visto dal vivo.

