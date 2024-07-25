“Diversamente Pazzesca” il nuovo singolo di Annalisa Minetti

Condividi questo articolo?

Da venerdì 26 luglio torna in radio Annalisa Minetti con “Diversamente Pazzesca”, il suo nuovo singolo, scritto da Laura Polverini e Marcello Balena con Chiara Peduzzi, prodotto da Roberto Panfili, edizioni Zero4leo Music srl, pubblicato su etichetta Studio 63 con distribuzione Pirames International.

Brano e video sono stati presentati di recente e Annalisa Minetti ha affermato che “salvo casi rari non siamo ancora pienamente preparati all’inclusione e a utilizzare lo sport come elemento facilitatore della stessa, È inconcepibile che ci sia chi sostiene, nell’ambito scolastico per esempio, che i diversamente abili debbano essere portati in classi diverse, durante l’attività sportiva”. Inclusione – ha aggiunto la cantante – vuol dire coinvolgere, permettere alle persone con caratteristiche diverse di stare in ambienti accessibili a tutti e di essere valorizzate per quello che sono. La volontà può fare la differenza, può rendere speciale una persona, può rendere speciale una realtà. Dobbiamo puntare a essere speciali, diversamente pazzeschi, per rendere straordinaria l’ordinarietà.”

Roberto Panfili, produttore del progetto, ha raccontato che ha subito l’amputazione di una gamba a seguito di un incidente, ma ha sempre reagito con forza. “Tutto si può affrontare con il sorriso. Ho scelto di produrre questo brano per questo e per appoggiare le tematiche de I sorrisi che nuotano ed Eta Beta, due associazioni a cui sono legato”.

Pubblicità

Il video, per la regia di Giacomo Ligi, montaggio di Eugenio Bollani, da un’idea di Laura Polverini, è stato girato ai Nightingale Studios nei pressi di Roma, e contiene contributi video da eventi che hanno visto protagonista Annalisa negli anni, tratti da programmi televisivi ed eventi sportivi.

Annalisa Minetti, milanese di nascita, è romana di adozione. Nel 1997 partecipa a Miss Italia dove arriva settima, e l’anno dopo è in gara a Sanremo con “Senza te o con te” vincendo sia la sezione giovani che quella dei Campioni (unica artista ad aver ottenuto questo risultato). Tornerà altre due volte al Festival in coppia con Toto Cutugno nel 2005 e nel 2008.

Dal 2010 comincia a praticare a livello agonistico atletica leggera, senza mai lasciare la musica e nel 2012 conquista la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle Paralimpiadi di Londra, stabilendo il record del mondo per la categoria ‘non vedenti’ e ottiene la medaglia di bronzo ai campionati europei di atletica leggera paralimpica. Nel 2013 è medaglia d’oro ai campionati del mondo di atletica leggera paralimpica negli 800 metri stabilendo il record mondiale anche in questa categoria e in seguito viene nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Prende parte ai Campionati del mondo di Paraciclismo in Svizzera e, nel 2017, è medaglia d’oro alla Maratona di Roma.

Si riparla di musica quando partecipa su Rai1 a Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti, dove conquista il pubblico arrivando seconda nella classifica generale e prima nella categoria donne. Nel 2019 esce “Più in alto”. Nel 2020 in occasione del centenario della nascita di Papa Giovanni Paolo II canta “Karol”, a lui dedicata e insieme ad altri artisti, tra cui Mario Biondi, Gaetano Curreri, Dodi Battaglia lancia “ Il nostro tempo” raccogliendo fondi per l’Associazione Auser in aiuto alle persone in difficoltà durante la pandemia. Nel 2021 esce “Invincibili” e nel 2022 “Dejà vu”.

Arriva il 2023, con il rapper milanese FRE, pubblica “Nevica” poi “Blu” e il 31 dicembre presenta in anteprima assoluta, durante il concerto di Capodanno in Piazza Del Plebiscito, “Torno A Napoli” racconto dei profumi, dei colori e dei suoni della città che ha dato i natali a tanti grandi artisti e in cui Annalisa torna per ritrovare benessere. Il video, al Premio Roma Videoclip consente ad Annalisa, di ricevere un riconoscimento speciale per l’interpretazione.

In occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2024, viene pubblicato “Diversamente Pazzesca” brano con chiari riferimenti, nel video, alla sua passione per lo sport che per ora ha messo da parte per tornare al suo pubblico con la cosa che ama di più nella vita: la Musica.

Condividi questo articolo?