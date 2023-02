SP 92 bloccata, circa 70 cani a rischio a Zafferana Etnea

Lanciamo l’appello dell’associazione ‘Etna Il borgo del cane onlus’ che ospita circa 70 cani di cui una parte in carico al comune di Zafferana Etnea. Ieri gli animali erano bloccati con circa un metro e mezzo di neve, soltanto ieri sera intorno alle 19 a seguito di innumerevoli chiamate agli enti preposti è intervenuto un “gatto delle nevi” per aiutare i cani, soltanto alcuni dei quali liberati mentre circa un metro abbondante di neve circonda le recinzioni della proprietà ove è ubicato il canile. La situazione è comunque critica, in pericolo risultano numerosi cani del comune di Zafferana, alloggiati in località Piano del Vescovo presso l’associazione ‘Etna Il borgo del cane onlus’.

Questa la situazione della strada intorno alle 9,30 del mattino. Purtroppo l’ondata di maltempo che sta colpendo la Sicilia orientale non dà tregua ed è difficile anche per i soccorritori operare in tutte le situazioni di emergenza, di questo è chiaro che bisogna rendersi conto, ma lanciano comunque l’appello del volontario anche per questa criticità.

