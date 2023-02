Francesco Morici, il giovane pizzaiolo siciliano che strega il palato con le sue pizze straordinarie

di Maria Lupica

Buongiorno e buona domenica amici lettori, oggi posso dare il nostro caloroso benvenuto ad un giovane che sa già far parlare di sé. Nato a Palermo, classe 2004.

Ciao Francesco, Come stai?

Bene, grazie.

Sicuramente sei ancora molto emozionato per essere stato scelto come cuoco per i Vip di Sanremo. Riesci ancora a crederci?

La notizia che il prescelto sono io, è stata davvero unica e quando mi è stato comunicato sono rimasto letteralmente a bocca aperta. Sono veramente felice. Ma non me lo aspettato e ancora oggi non riesco a crederci, mi pare di sognare e aspetto di essere a Sanremo.

Naturale. Chi ti ha dato la notizia?

L’associazione nazionale pizzaioli in giro per il mondo

Come e dove hai partecipato a questo concorso?

Grazie a una competizione svoltasi a Geraci Siculo (PA) e dopo questa partecipazione mi è arrivato l’invito per San Remo. A gareggiare eravamo una trentina di partecipanti, tra uomini e donne.

Sei ancora così giovane. Ha completato i tuoi studi?

No, ancora non ho completato i miei studi, infatti frequento ancora “l’Istituto Alberghiero Cascino di Palermo”, classe quinta HX del professore Roberto Cascino.

Sei ancora in erba, doppi complimenti. I tuoi insegnanti saranno certamente molto orgogliosi di te. Come hai iniziato il tuo lavoro di pizzaiolo?

Ho iniziato fin da piccolo, nella pizzeria di famiglia all’Albergheria “Pizzottando” di Piazza San Francesco Saverio. Ho iniziato a lavorare a sedici anni.

A chi dedichi questa tua piccola vittoria personale?

La dedico ai miei e a tutte le persone che mi hanno incoraggiato e sostenuto, in famiglia e fuori la famiglia. Ma soprattutto alla mia fidanzata.

Naturalmente. Adesso la domanda spinosa, Palermo ha tutta una tradizione per la pizza. Secondo te: Come sei riuscito a conquistare il palato dei giudici della Commissione giudicante? Hai qualche segreto culinario che magari vi tramandate di generazione in generazione?

Secondo me il segreto per fare una pizza veramente buona è l’amore che si ci mette a prepararla, Infatti per me non c’è un condimento particolare che può darti la palma vittoria.

Quindi l’impegno, l’amore e soprattutto la passione che mettiamo noi siciliani per non far morire le nostre tradizioni più autentiche?

Esattamente

Bene Francesco, si dice che “il Buongiorno si vede dal mattino” e si intuisce chiaramente che tu sei un giovane molto promettente e determinato, che mette il massimo di se stesso in cui che più ama, da autentico siculo. Ti aspetti molto dal futuro per questo tuo piccolo, si fa per dire, ma importante passo nella tua vita?

Io spero di raggiungere traguardi molto più grandi di questo e che possa sempre migliorare nella vita.

È stato un vero piacere poterti intervistare, spero che tu voglia concedermi un’altra intervista dopo questa prima e importante occasione della tua vita e che magari possa raccontarci qualche cosa sul palato i sui piatti preferiti dei Vip di questo Sanremo.

