Maltempo: neve e ghiaccio sull’Etna, soccorse famiglie e una donna incinta

Molte zone sono rimaste senza luce. Strade bloccate e case isolate

Le abbondanti nevicate stanno causando non pochi disagi agli abitanti delle zone montane dell’Etna, nel Catanese. Ancora adesso, dopo una notte di lavoro, mezzi e oltre 20 uomini del Soccorso alpino e speleologico siciliano stanno portando aiuti a diverse famiglie rimaste isolate nelle proprie case a causa delle strade innevate e ghiacciate e senza corrente elettrica. Le zone interessate sono soprattutto quelle rurali e diverse contrade del Comune di Pedara, sul versante sud del vulcano, interessate in questo momento da abbondanti nevicate e con strade interrotte anche a causa di pali della rete elettrica caduti.

Dalle 4.30 di questa notte, sono state raggiunte e recuperate persone con difficoltà deambulatorie, alcune di loro sotto cura per patologie che necessitano di trattamenti sanitari regolari, una donna all’ottavo mese di gravidanza e diverse famiglie con bambini piccoli.

Le nostre Stazioni di Etna Sud ed Etna Nord sono in costante contatto con le autorità, in particolare con il Sindaco del Comune di Pedara, per la gestione delle numerose richieste di intervento.

Sul versante nord del vulcano, le nostre squadre di soccorso hanno provveduto a portare dei farmaci per una persona in difficoltà all’interno di un rifugio sulla strada “Mareneve”, oltre che aiutare diversi automobilisti bloccati a causa delle condizioni del manto stradale.

A prestare aiuti e soccorsi anche i rangers d’Europa con mezzi speciali, i carabinieri, i volontari delle Misericordie e della Protezione Civile, i vigili del Fuoco e i Sagf. Alle prime luci dell’alba diverse persone con difficoltà deambulatorie, alcune sotto cura per patologie che necessitano di trattamenti sanitari regolari, una donna all’ottavo mese di gravidanza e diverse famiglie con bambini piccoli sono state recuperate dagli uomini del Soccorso alpino. Sul versante nord del vulcano, le squadre di soccorso hanno portato farmaci per una persona in difficoltà all’interno di un rifugio sulla strada Mareneve e aiutato diversi automobilisti rimasti bloccati a causa delle condizioni delle strade. Le stazioni di Etna Sud ed Etna Nord sono in costante contatto con le autorità, in particolare con il sindaco di Pedara, per la gestione delle numerose richieste di intervento.

Sindaco Mineo: “Situazione preoccupante, decine famiglie isolate”

“La situazione a Mineo e’ preoccupante. Abbiamo il paese isolato con le due strade provinciali chiuse la 31 e l’86. Con mezzo del Comune abbiamo liberato parte della carreggiata per consentire il passaggio alle ambulanze per le persone che devono recarsi in ospedale. Ci sono continui smottamenti e frane, alberi caduti e linee elettriche tranciate”. Lo afferma il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta. Nel centro del catanese duramente colpito dal maltempo, come confermato dal primo cittadino all’AdnKronos, “sono decine e decine le famiglie rimaste isolate. Abbiamo avvisato la Protezione civile regionale ma al momento stiamo operando con il personale del Comune e i volontari con mezzi del Comune e personali. Siamo in attesa dei rinforzi”. I

Il sindaco conferma inoltre come alcuni smottamenti abbiano “colpito anche il cimitero” con il crollo di un muro di cinta che ha provocato la caduta di alcuni loculi come testimoniato da video filmati da ‘privati’ che ‘girano’ sui social. Su questo aspetto il sindaco di Mineo osserva come “al momento non possiamo preoccuparci di questo, è una questione morale e sociale che attenzioneremo doverosamente in un secondo momento. Per ora- ribadisce infine Mistretta- abbiamo decine e decine di famiglie isolate e malati a cui stiamo prestando soccorso”.

