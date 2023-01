Riparte dalla Sicilia “Uno nessuno e centomila” con Marianella Bargilli e Pippo Pattavina

In scena a Gela, Acireale e Aci Bonaccorsi il 5-6-7-8 gennaio

Sarà in Sicilia, dove ha debuttato, la ripresa dello spettacolo dei record: Uno nessuno e centomila con Marianella Bargilli e Pippo Pattavina.

Si parte il 5 da Gela al Teatro Antidoto per poi spostarsi il 6 e 7 al Teatro Stabile di Acireale per finire l’8 ad Aci Bonaccorsi al Teatro Leonardo Sciascia.

Dopo aver polverizzato tutti i record nella scorsa stagione registrando quasi ovunque tutti esauriti, con un successo di pubblico e di critica, ricomincia da Gela questa seconda parte di stagione che toccherà moltissimi teatri in tutta Italia.

“Penso che chiunque sappia quanto io sia particolarmente legata alla Sicilia e quanto la ami – racconta la protagonista Marianella Bargilli che nello spettacolo interpreta tutti i ruoli femminili- è una terra di cui mi sono innamorata tanti, tanti anni fa. Ci sono venuta tante volte in tournée ci vengo in vacanza, insomma non riesco a starle lontana per troppo tempo e sono felice che questa ripresa cominci proprio da lì. Nella terra di Pirandello ha debuttato questo spettacolo ed è giusto che riparta da qui– conclude Bargilli”.

Da non perdere Uno, Nessuno e Centomila lo spettacolo che rappresenta il punto più alto della riflessione di Luigi Pirandello sulla società e l’individuo, l’essere e l’apparire, la natura e la forma da lui stesso definito “più amaro di tutti, profondamente umoristico, di scomposizione della vita.

Dicono di Marianella Bargilli

“Marianella Bargilli brava e spigliata porta in dote l’ironia nel restituire una moglie bambolona e una sensuale Anna Rosa personaggio chiave ed enigmatico”

Mario Di Caro La Repubblica

“Una sola attrice – il “femminile” mutevole, soggiogante, oscuro e ambiguo di Marianella Bargilli, inquieta e inquietante” Tiberio De Matteis Il Tempo

“Il divertente iperrealismo di Marianella Bargilli” Elisabetta Nicoli Giornale di Brescia

“L’esplosivo Marianella Bargilli” Bresciaoggi

“Intrigante la doppia prova di Marianella Bargilli, che prima sa essere una Dida affettuosa e frivola, sensuale e offesa, e poi si trasforma in una Maria Rosa ambigua e disturbante, attraente e pericolosa” Antonio Stefani Il Giornale di Vicenza

Uno, nessuno e centomila con Marianella Bargilli e Pippo Pattavina Regia di Antonello Capodici, Musiche originali di Mario Incudine.

Date tournée

Gennaio 10-15 – Roma Teatro Quirino

20 Potenza Teatro Francesco Stabile

21 Venosa Teatro Lovaglio

22 Oppido Teatro Obadiah

24-29 Milano Teatro Menotti

Febbraio

1 – Gorizia Teatro Comunale Giuseppe Verdi

2 – Casalpusterlengo Teatro Carlo Rossi

5 – Boretto Teatro Del Fiume

7-8-9 Savona Teatro Chiabrera

10-11-12 Bologna Teatro Duse

15 – Camaiore Teatro Dell’Olivo

16 – Castelfranco Di Sopra Teatro Capodaglio Comunale

17 – Meldola Teatro Gian Andrea Dragoni

18-19 Cervia Teatro Walter Chiari

21-22 L’Aquila Teatro Stabile D’Abruzzo

24 – Lamezia Terme Teatro Grandinetti

25 – Caulonia Auditorium Casa Della Pace

26 – Cittanova Teatro Gentile

Maggio

4-7- Trieste Teatro Rossetti

