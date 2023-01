A Catania convegno nel 330° anniversario del terremoto che distrusse la Sicilia orientale

Azioni e proposte per la prevenzione e la sicurezza sismica. Mercoledì 11 gennaio, nell’aula magna dell’Edificio della didattica di Ingegneria dell’Università

L’elevato rischio sismico del patrimonio edilizio della città di Catania tra innovative tecniche per intervenire sugli edifici esistenti e agevolazioni fiscali per rendere economicamente convenienti gli interventi. Sono i temi che saranno al centro – mercoledì 11 gennaio, dalle 9, nell’aula magna dell’Edificio della didattica di Ingegneria (Cittadella Universitaria) – del convegno “Azioni e proposte per la prevenzione e la sicurezza sismica” organizzato dal Dipartimento di Ingegneria civile e architettura dell’Università di Catania in occasione del 330° anniversario del terremoto che distrusse la Sicilia orientale.

Una giornata di studi che prevede anche una prova di evacuazione sincrona in alcune scuole etnee (alle 10,45) e un seminario scientifico con le relazioni di Paulo B. Lorenço dell’University of Minho, Bassam Izzuddin dell’Imperial College of London e Ivo Caliò dell’Università di Catania nell’aula magna dell’Edificio della didattica di Ingegneria (alle 11).

I lavori saranno aperti dal rettore Francesco Priolo e dal direttore del Dicar Matteo Ignaccolo. A seguire gli interventi di Annalisa Greco (associato di Scienze delle costruzioni dell’Università di Catania), Rosario Fresta (presidente Ance Catania), Mauro Scaccianoce (presidente Ordine degli Ingegneri di Catania), Sebastian Carlo Greco (presidente Ordine degli Architetti di Catania), Agatino Spoto (presidente Collegio dei Geometri di Catania), Mauro Corrao (presidente Ordine Regionale dei Geologi Sicilia), Stefano Branca (direttore Sezione Osservatorio Etneo dell’Ingv di Catania), Eleonora Bonanno (presidente Fondazione Architetti di Catania), Filippo Di Mauro (presidente Fondazione Ordine Ingegneri di Catania), Gaetano Laudani (Ingegnere capo Genio Civile di Catania) e Salvatore Cocina (direttore generale Protezione Civile Regione Siciliana).

