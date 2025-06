Primo Maggio di Favignana: con Mirko e Valerio, la band “La Cicciuzzi” e gli artisti egadini

Condividi questo articolo?

Il Comune di Favignana celebrerà il Primo Maggio con una grande festa in piazza. Una serata all’insegna della musica e del divertimento, senza dimenticare temi cruciali come i diritti dei lavoratori e la pace.

L’evento, diventato ormai una tradizione, si svolgerà quest’anno in Piazza Matrice.

A partire dalle ore 18.30, il palco sarà aperto per accogliere gli artisti egadini che vorranno esibirsi e condividere il loro talento con il pubblico presente.

A seguire, uno spettacolo straordinario con Mirko e Valerio, i due fratelli violinisti che dal 2020 stanno incantando il mondo intero, e la band “La Cicciuzzi”, gruppo siciliano amato e apprezzato soprattutto dai giovani per l’energia travolgente e le melodie coinvolgenti.

“Anche quest’anno celebreremo il Primo Maggio con una grande festa in piazza”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Sarà l’occasione per divertirsi ma anche per riflettere su questioni importanti, come il tema della sicurezza e le morti sul lavoro, che rappresentano ormai un vero dramma per il nostro Paese, e la pace nel mondo. Credo che in un periodo segnato da conflitti e tragedie – prosegue il sindaco – sia fondamentale promuovere la solidarietà e l’unione delle forze per un futuro migliore”.

“Sarà una serata all’insegna del divertimento – dice l’assessore Stefania Bevilacqua con delega al Turismo – con artisti locali e la straordinaria performance dei fratelli Mirko e Valerio e della band La Cicciuzzi. Un evento che unirà musica e riflessione sui diritti dei lavoratori e sulla pace. Invitiamo tutti calorosamente a partecipare”.