Gangi: la vita nei Borghi tra Cultura e Sociale

Convegno conclusivo del jazz festival invernale che ha coinvolto i Comuni di Gangi, Castelbuono e Collesano

Si è svolto sabato scorso (7 gennaio) nell’aula Polifunzionale del Comune di Gangi il convegno conclusivo del “Jazz festival invernale” che ha coinvolto i comuni di Gangi, Castelbuono e Collesano.

Un incontro dove si è parlato de “La vita nei borghi tra cultura e sociale” con interventi di quattro sindaci siciliani, del presidente del Parco delle Madonie e di padre Silvio Rotondo presidente dell’IRCCS “Associazione Oasi Maria Santissima Onlus” di Troina.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco del comune di Gangi, Giuseppe Ferrarello. Ad introdurre i lavori Mario Cicero, sindaco di Castelbuono e Giovanni Battista Meli, sindaco di Collesano. I tre sindaci, nei loro interventi, hanno sottolineato “le difficoltà oggettive di vivere nelle aree interne dove mancano molti servizi essenziali, come quelli sanitari”.

Il sindaco di Troina, e deputato regionale, Fabio Venezia ha ribadito:“Una difficoltà evidente, quella di vivere nelle piccole comunità che si spopolano, frutto di una politica che tende a privilegiare le città metropolitane”.

Parlando di “Umanizzazione delle cure fra cultura e solidarietà territoriale” è stato padre Silvio Rotondo presidente dell’IRCCS “Associazione Oasi Maria Santissima Onlus” di Troina a catturare l’attenzione dei presenti. Una lectio magistralis dove don Rotondo ha sottolineato argomenti come spiritualità, cura, fragilità e attenzione ai più deboli, senza prescindere dalla bellezza, la stessa bellezza voluta da padre Ferlauto nella realizzazione della struttura dell’Oasi di Troina. Poi ha concluso facendo un appello ai sindaci presenti: “Ci vuole sinergia in rete per la cura dei più fragili”.

Il presidente dell’Ente Parco delle Madonie Angelo Merlino nel condividere l’intervento di padre Rotondo ha sottolineato: “la necessità dell’inclusione sociale per i marginalizzati anche nella fruizione delle bellezze naturali del territorio”.

A moderare l’incontro è stato Domenico Alfonzo assessore alle politiche sociali del Comune di Gangi.

