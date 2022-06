Enzo Bianco: “Pieno sostegno alla candidatura di Caterina Chinnici”

Facebook



“A Caterina Chinnici va il pieno sostegno mio personale e dei Liberal PD. Una donna coraggiosa, forte, competente, che saprà imprimere una svolta alla nostra Regione. Ci schieriamo, dunque, al suo fianco, in vista sia delle primarie di luglio che delle elezioni di novembre. La sua candidatura saprá raggruppare una coalizione sempre più ampia. È il momento di parlare di progetti e idee per il futuro delle Sicilia, dalle infrastrutture, ai rifiuti, dalla sburocratizzazione ai fondi europei non spesi. Ed è il momento di aprire a realtà diverse, civiche, associative e politiche, che vogliono il progresso della nostra terra. Caterina Chinnici, cui mi unisce una lunga amicizia, grazie alle sue esperienze professionali e politiche, dimostra come si possa unire l’impegno e il ricordo delle vittime alla mafia, con la capacità di operare nella società e nelle istituzioni con competenza. Come Liberal PD, dunque, mettiamo a disposizione di questa importante candidatura il nostro impegno e le nostre idee liberali e riformiste. La Sicilia merita un cambiamento vero”.

