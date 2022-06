Operazione di controllo a Nizza di Sicilia, Alì Terme e Roccalumera

Facebook



Shares

Centotrenta i veicoli verificati nell’operazione condotta nella zona ionica

Controlli serrati sul rispetto delle norme del codice della strada sono stati effettuati dalla Polizia Metropolitana di Messina nella zona ionica.

Gli uomini della sezione radiomobile, diretti del Comandante Daniele Lo Presti e coordinati dal vice Comandante Alessandro Munnia, hanno controllato centotrenta veicoli nei territori di Nizza di Sicilia, Alì Terme e Roccalumera.

Numerose le infrazioni rilevate e, in particolare, due automezzi sono stati sanzionati per mancata revisione ministeriale, con relativa sospensione dalla circolazione, ed una persona è stata deferita all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro del documento di guida.

Mi piace: Mi piace Caricamento...