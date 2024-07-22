L’assessore all’Ecologia, all’Ambiente e allo Sport del Comune di Nicolosi Alessandro Chisari entra in Fratelli d’Italia. L’onorevole Giuseppe Zitelli: “Acquisizione importante per il partito, sempre più radicato nel territorio catanese”

Condividi questo articolo?

Un nuovo ingresso nelle fila di Fratelli d’Italia in provincia di Catania.

Si tratta di Alessandro Chisari, assessore all’Ecologia e all’Ambiente e allo Sport del Comune di Nicolosi.

A comunicarlo è Giuseppe Zitelli, deputato di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana e segretario della Commissione Salute e Servizi sociali e sanitari.

“Sono particolarmente lieto di annunciare – afferma il parlamentare – che Alessandro Chisari è entrato a far parte della famiglia di Fratelli d’Italia: un’acquisizione di spessore per un partito sempre più radicato nel territorio etneo, impegnato al massimo nel dialogo con la gente”.

“Con la sua ormai trentennale esperienza politica, maturata sia fuori che dentro le istituzioni – aggiunge – Alessandro Chisari rappresenta un valore aggiunto per Fratelli d’Italia e sono certo che darà un significativo contributo alla crescita del partito”.

Cinquantuno anni, impegnato in politica dal 1994 sempre nell’ambito del centro- destra, l’assessore Alessandro Chisari ha già tagliato il traguardo del quarto mandato in qualità di amministratore a Nicolosi.

“Sono felice di far parte della squadra dell’onorevole Giuseppe Zitelli – afferma – e lo ringrazio per la stima manifestatami e l’accoglienza ricevuta”.

“La mia è una scelta di cuore – prosegue Alessandro Chisari – e riconosco nella persona umana e politica di Giuseppe Zitelli valori importanti e qualità morali di serietà, compostezza e dedizione al territorio”.

All’ingresso dell’assessore nel partito ha contribuito anche l’impegno di Maurizio Ferro, componente del Coordinamento di Fratelli d’Italia della provincia di Catania.

“Sono certo – dichiara il dirigente – che Alessandro Chisari porterà il vessillo dei nostri valori sia ideologicamente che nell’attuazione del nostro programma”.

“Ringrazio Maurizio Ferro – conclude Giuseppe Zitelli – per la sua amicizia e il suo impegno costante: quando si lavora per la crescita del territorio con amici realmente appassionati alla politica e il cui unico obiettivo è il miglioramento della qualità della vita per i cittadini, non si può che operare bene, all’insegna di sinergie fruttuose che ricadono positivamente sul territorio”.

