Michael Douglas e Christoph Waltz saranno Reagan e Gorbachev in serie tv

La Paramount Television Studios ha scritturato Michael Douglas e Christoph Waltz per Reagan & Gorbachev, una serie in puntate che sarà diretta dal regista James Foley. Lo riferisce il sito specializzato Deadline Hollywood. Douglas interpreterà il presidente Ronald Reagan, e Waltz interpreterà Mikhail Gorbachev, in una serie che B. Garida ha adattato dal libro di Ken Adelman ‘Reagan at Reykjavik: Forty-Eight Hours That Ended the Cold War’. Adelman era direttore del controllo degli armamenti di Reagan. La serie è in preparazione rapida, e verrà immediatamente acquistata da molte emittenti e streamer. Douglas, Waltz, Foley e Youtchi von Lintel saranno i produttori esecutivi.

La serie racconta il drammatico resoconto dello storico vertice Reagan-Gorbaciov del 1986 in Islanda, il fine settimana definitivo che è stato il punto di svolta chiave nella Guerra Fredda, dal punto di vista del direttore del controllo degli armamenti di Reagan. I leader si sono incontrati per un vertice di 48 ore a Reykjavik. Pianificato come un incontro breve e irrilevante per delineare i futuri colloqui, l’incontro si è rapidamente spostato sulle principali questioni internazionali, tra cui l’Iniziativa di difesa strategica e la possibilità di eliminare tutte le armi nucleari. Quei negoziati gettarono le basi per l’accordo sulle armi più ampio della storia l’anno successivo. Un fine settimana che ha cambiato il mondo, e la serie, secondo i suoi creatori, offre un ritratto onesto e ravvicinato di Reagan in uno dei suoi momenti più belli e più impegnativi. Foley, che ha diretto ‘Cinquanta sfumature di nero’ e ‘Cinquanta sfumature di rosso’ con lavori televisivi che includono ‘Billions’ e ‘House of Cards’, è rappresentato da Uta, dal manager David Greenblatt di GreenLit e dall’avvocato Alan Wertheimer; Douglas, che recita in ‘The Kominsky Method’ e riprenderà in ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, è rappresentato da Uta; Waltz è rappresentato da Icm Partners and Players e prossimamente sarà Blofeld nel film di 007 ‘No Time to Die’ e nel film diretto da West Anderson ‘The French Dispatch’.

