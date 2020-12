“Un altro giro” di Vinterberg miglior film agli EFA

Facebook



“Sole” di Carlo Sironi ha vinto il premio come miglior rivelazione europea alla 33/a edizione degli Efa, gli European Film Awards, che hanno incoronato miglior film europeo “Un altro giro” di Thomas Vinterberg.

Il Gran Finale degli European Film Awards 2020, con l’annuncio dei vincitori delle categorie Documentario Europeo (‘Collective’ di Alexander Nanau), Attrice Europea (Paula Beer per “Undine”), Attore Europeo (Mads Mikkelsen per “Un altro giorno”), Sceneggiatore Europeo (Thomas Vinterberg e Tobias Lindholm per “Un altro giorno”), Regista Europeo (Thomas Vinterberg per “Un altro giorno”) hanno visto Vintenberg fare incetta di premi. Sono invece rimasti a bocca asciutta gli altri italiani in nomination: ‘Martin Eden’ (Film Europeo), Pietro Marcello (Regista Europeo) per Martin Eden, Elio Germano (Attore Europeo) in Volevo Nascondermi, Luca Marinelli (Attore Europeo) in Martin Eden, Fabio & Damiano D’Innocenzo (Sceneggiatore Europeo) per ‘Favolacce’, Pietro Marcello & Maurizio Braucci (Sceneggiatore Europeo) per Martin Eden.

Questo ha generato anche il commento amaro su Twitter della presidente dei David di Donatello, Piera Detassis: “Bellissimo il premio a ‘Sole’ agli Efa 2020. Si può sommessamente aggiungere che la grande squadra italiana fin qui meritava di più? Cerco di non dirlo mai epperò…”, ha concluso.

