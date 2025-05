Palermo e Catania “Sicily Music Conference|Meeting & Festival” dal 22 al 25 maggio

Condividi questo articolo?

La musica torna ad essere protagonista in Sicilia e la Sicilia sarà la protagonista della musica. Nata nel 2020 dalla volontà di 4 sognatori attivi nel comparto musica di origini siciliane la Sicily Music Conference | Meeting & Festival, ha visto la sua prima edizione nel 2022 e torna nel 2024 dal 22 al 25 maggio in due città Palermo e Catania.

Ma la SMC è un progetto che si sviluppa durante tutto l’anno e avendo nell’ambito educational una delle sue missioni principali organizza per gli studenti e gli addetti ai lavori incontri e workshop professionalizzanti nelle scuole e nelle università.

Venerdì 15 marzo – ore 15:30 Licei D’alessandro e Scaduto Gli studenti e le studentesse dei licei di Bagheria (PA) D’Alessandro e Scaduto incontreranno Giuse The Lizia. Per i partecipanti si prospetta un incontro a base di condivisione di esperienze, racconti e aneddoti di una carriera che, seppur giovane, si sta consolidando alla velocità della luce! Giuseppe Puleo, noto come Giuse The Lizia, è un cantautore 22enne di origini bagheresi. Dopo aver iniziato a suonare la chitarra a 15 anni e cantato in una cover band degli Strokes, si è dedicato alla scrittura di canzoni che combinano rap e cantautorato, guadagnando la finale di Sanremo Giovani 2022. Il suo lavoro di ricerca e composizione ha raggiunto il culmine con l’uscita dell’album nel 2023, che esplora sfumature indie rock e urban.

Pubblicità

Lunedì 18 marzo – ore 11.15 Liceo Basile – Gli Shakalab incontreranno i ragazzi e le ragazze del Liceo Basile di Palermo. Durante l’incontro, gli artisti racconteranno le proprie esperienze e presenteranno il loro ultimo singolo Fondotinta che affronta il tema della violenza di genere. Un momento che si pone l’obiettivo di avvicinare generazioni diverse tra loro e di far comprendere ai ragazzi che la musica rimane un potente strumento per affrontare Shakalab è uno storico collettivo che mixa sonorità del reggae e dell’hip hop, gli Shakalab hanno alle spalle centinaia di concerti sui palchi nazionali e internazionali. tematiche importanti per la società.

Gli eventi nei licei sono organizzati all’interno del progetto PCTO We Green You, in collaborazione con l’associazione Rock 10elode

Martedì 19 marzo – ore 12.00 Università di Palermo Christoph Storbeck, artist manager, incontrerà gli studenti del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Università di Palermo per una lezione sul Management e il Marketing degli eventi. Christoph Storbeck rappresenta gli artisti americani Tempers e Clap Your Hands Say Yeah. Inoltre, supervisiona l’etichetta discografica ed il publishing di CYHSY. Negli ultimi due decenni, ha rappresentato artisti dall’Italia, dalla Germania e dagli Stati Uniti, promosso a livello internazionale tour, concerti, festival ed eventi B2B, gestito diritti, condotto ricerche e lavoro di policy, e coordinato uscite e campagne tour. Originario della Germania, Christoph attualmente risiede a Palermo ed è membro fondatore del Music Managers Forum Italy.

Mercoledì 27 marzo – ore 12 – Università degli Studi di Catania Oriana Guarino, Music Manager e Digital Specialist presso Believe, il piu noto distributore digitale del momento, terrà una lezione sulla management e sulle utili applicazioni del digital alla promozione artistica. Music Manager e Digital Specialist. Laureata in Economia e Commercio e specializzata in processi di internazionalizzazione delle imprese, mentre studiavo e lavoravo ho coltivavo la mia passione per la musica. Specialista nel marketing e nella promozione, orientata agli obiettivi e forte nel project management e problem-solving.

Confermate le date e le location della terza edizione della Sicily Music Conference: a Palermo l’apertura della conference, mercoledi 22 maggio, sarà presso la Fondazione Falcone, il team della SMC è onorata di avere ricevuto questo invito a portare i contenuti in un luogo importante e significativo per la Sicilia e l’Italia intera e in quelle auliche sale si parlerà di come luoghi in disuso o sequestrati alla criminalità organizzata possano essere riutilizzati come hub culturali e si parlerà di modelli culturali del mediterraneo con operatori del settore provenienti da vari paesi europei. Giovedi 23 maggio la SMC si sposterà presso il Teatro Garibaldi e racconterà, grazie a delegati provenienti da tutta Italia e da paesi dell’Europa Mediterranea, la musica e le strategie migliori per supportare un comparto che muove numeri in termini di prodotto interno lordo, ma ancor di più aiuta il benessere psicofisico.

Nella notte fra giovedì e venerdì un bus partirà da Palermo e attraverserà la Sicilia con un carico di musica e di energia per giungere a Catania dove si svolgeranno gli altri due giorni di Conference. Venerdì 24 e sabato 25 maggio presso il Palazzo del Lavoro di Catania la Sicily Music Conference affronterà temi più legati alla discografica e al live e ospiterà il workshop Cult Keys, un programma di formazione ed ascolto gratuito, progettato da Butik in collaborazione con Italia Music Export , per migliorare le competenze in ambito culturale e musicale e creare nuove connessioni con altri professionisti e professioniste del settore.

I temi della Sicily Music Conference sono sempre stati attinenti alla musica e al mondo della cultura in generale e per il 2024 ci si concentrerà sul territorio affrontando i modelli culturali del Mediterraneo e coinvolgendo realtà che si affacciano su un mare che non è solo un luogo fisico ma anche un simbolo che evoca storie e sentimenti. proprio mantenendo primario il senso di territorio, verrà affrontato il tema delle residenze artistiche, la Sicilia è una terra di passione, di musica, di cultura e anche di grandi e tanti spazi utilizzabili per supportare la cultura. Per il primo anno, infine, le listening session e gli speed date, alcuni A&R delle principali label saranno infatti a disposizione dei musicisti siciliani per ascoltare e per condividere pensieri e strategie.

Anche quest’anno molta attenzione sarà dedicata all’area educational che, grazie alla collaborazione istituzionale e alla preziosa esperienza dell’anno passato nelle scuole di Palermo e Catania, porterà nuovamente la SMC e i suoi ospiti a dialogare direttamente con gli studenti presso i loro istituti o in spazi evocativi: anfiteatri, teatri, club, aree dismesse e riqualificate.

3 giorni per affrontare diversi temi della filiera musicale, per raccontare lo stato delle cose, le necessità e quello che si è imparato in questi anni di pandemia e post pandemia. Tre macro aree che racconteranno con un percorso ampio e variegato il mondo della musica nel contesto attuale che con i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs, sta modificando l’approccio sociale della cultura e dell’industria ad essa legata.

3 giorni nei quali tutti gli operatori del territorio e non solo propongono eventi a testimonianza che la Sicilia è un importante crocevia culturale e musicale.perchè la Sicilia è un’isola e come tutte le isole è centrale a se stessa ma spinge verso l’esterno e l’idea della conference nasce con l’obiettivo di mettere la Sicilia e la cultura sicula al centro della discussione sulla musica.

Alcuni numeri dell’edizione 2023:

32 incontri fra panel e talk

84 relatori

320 studenti coinvolti

oltre 24 ore di video report

45 ospiti relatori provenienti dal continente

oltre 30 live set fra dj set, showcase e live

170 corse di taxi

122 pernotti in strutture palermitane

280 pasti consumati in ristoranti cittadini

innumerevoli penelle e aperitivi…

La Sicily Music Conference non esiste solo nei 3 giorni di evento, la SMC è un progetto che vuole essere in Sicilia tutto l’anno, per formare i nuovi professionisti della musica, per supportare gli artisti e i giovani imprenditori musicali, per raccontare agli appassionati di musica una storia lunga millenni e per coadiuvare i lavori delle Istituzioni a supporto della musica. Per questo motivo durante l’anno molto sono le iniziative che proponiamo al territorio e come sempre un occhio di riguardo va al mondo della formazione perchè crediamo che dare ai giovani l’opportunità di imparare un mestiere sia il migliore obiettivo del nostro progetto” (Sicily Music Conference)

Città di Palermo, città di Catania e Regione Sicilia e molte realtà della filiera hanno aderito con entusiasmo alla presentazione del progetto dando così ulteriore spinta a questa iniziativa ambiziosa. Parte infatti in questi i giorni la chiamata agli operatori del territorio affinché propongano progetti da realizzare in quella speciale settimana e contestualmente il capillare lavoro di programmazione.

SMC è ideata da Federica Ceppa, Giulio Castronovo, Dario Caretto, Enrico Cantaro e organizzata da Associazione Sicily Music Conference e con Gomad Concerti e Palermo Suona