Israele-Hamas, morto un ostaggio: “Corpo portato a Gaza il 7 ottobre”

Condividi questo articolo?

A dare l’annuncio il kibbutz Be’eri: la vittima è Dror Or, 49 anni. I figli rilasciati a novembre, la moglie morta qualche giorno dopo l’attacco

Il kibbutz Be’eri ha annunciato che il suo cittadino Dror Or, 49 anni, è stato ucciso dai miliziani di Hamas durante l’attacco del 7 ottobre e che il suo corpo è trattenuto a Gaza. Finora era stato designato come ostaggio. I suoi due figli, Noam di 17 anni e Alma di 13, erano stati rapiti insieme a lui, ma sono stati rilasciati il 25 novembre come parte di un accordo temporaneo di cessate il fuoco mediato dal Qatar e dagli Stati Uniti tra Hamas e Israele. La moglie di Or, Yonat, era stata invece trovata morta qualche giorno dopo l’attacco del 7 ottobre.

Il fratello maggiore di Noam e Alma, Yahli, è sopravvissuto perché stava partecipando a un programma di volontariato di un anno nel nord di Israele e non era nella sua casa il 7 ottobre.

Pubblicità

Capo Pentagono: “No indicazioni che Hamas voglia colpire truppe Usa”

Non c’è alcuna indicazione che Hamas stia pianificando di attaccare le truppe americane dalla Striscia di Gaza, dove gli Stati Uniti stanno costruendo un molo per la consegna di aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Ma allo stesso tempo è stata rafforzata la sicurezza dei soldati americani nell’area, come ha spiegato nel corso di una conferenza stampa il capo del Pentagono Lloyd Austin. ”Per me è molto importante la sicurezza dei nostri uomini”, ha affermato, spiegando che ”al momento non vedo alcuna indicazione che ci sia l’intenzione” di Hamas di attaccare le truppe Usa. Tuttavia, ha detto Austin, ”questa è una zona di combattimento e possono succedere una serie di cose, e succederanno una serie di cose”. ADNKRONOS