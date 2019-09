Rifiuti, l’assessore Pierobon: assorbire tutto il personale nelle Srr o scatteranno i commissariamenti

Facebook



Shares

Convocate le società: ecco il calendario degli incontri provincia per provincia

Una raffica di incontri con le Srr per verificare il rispetto della normativa in tema di personale, di gestione del servizio e di impianti. L’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, accelera e stringe il cerchio intorno alle società di regolamentazione per superare le criticità che ancora si registrano sul territorio. Grande attenzione da parte del governo Musumeci è rivolta al tema del personale: il 3 ottobre è previsto un altro incontro appositamente convocato in assessorato, che vedrà seduti allo stesso tavolo ancora le Srr, la Regione e i sindacati. L’obiettivo è appurare la situazione dei dipendenti, il loro passaggio alle nuove società ed eventuali violazioni di legge. In team con sindacati e Srr l’assessorato vuole mettere ordine e legalità sul personale accendendo i riflettori sugli appalti. “Non tollereremo assunzioni all’esterno o altre anomalie – spiega l’assessore Pierobon – bisogna assorbire tutto il personale storico nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale che regola il settore. Valuteremo lo stato delle procedure e quanto è stato fatto, quindi decideremo se sostituirci agli enti inadempienti”.

Il dirigente generale dei Rifiuti, Salvatore Cocina, su input dell’assessorato, ha quindi convocato tutte le Srr dell’Isola predisponendo un fitto calendario. Si parte oggi alle 15 con la Caltanissetta Provincia Sud seguita alle 16 dall’incontro con Caltanissetta Provincia Nord. Alle 17 toccherà alla Srr Enna Provincia. Domani alle 9 sarà la volta della Agrigento Est, alle 10 la Agrigento Ovest, alle 11 la Ragusa Provincia. Nel pomeriggio alle 15 saranno ricevuti i vertici della Srr Catania Nord, alle 16 la Catania Area Metropolitana, alle 17 la Catania Sud. Martedì prossimo si riprenderà con la Srr Trapani Nord, alle 11 la Srr Trapani Sud, alle 12 la Srr Siracusa Provincia. Nel pomeriggio sempre martedì 24 settembre alle 15 la Srr Palermo Ovest, alle 16 la Palermo Est, alle 17 la Palermo Area metropolitana. Mercoledì mattina toccherà alla Srr Messina Provincia, alle 10 la Messina Eolie e alle 11 la Messina Area metropolitana. Si parlerà tra i vari temi di individuazione del gestore del servizio integrato, di impiantistica, anche alla luce delle diffide del 23 luglio inviate ad alcune Srr che presentano le criticità più rilevanti, definendo pianificazione, localizzazione, progettazione e realizzazione di nuovi impianti. Quindi approfondimenti su procedure relative alla gestione degli impianti in house e dei servizi di trattamento dei rifiuti e procedure per il passaggio degli impianti dalle società d’ambito in liquidazione alle Srr.