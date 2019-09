Facebook



Concerto della “Fanfara Alpina Abruzzi”, sabato alle 9.00 al Liceo “Michele Amari”

Linguaglossa Etna Nord sabato 21 settembre 2019 alle ore 17.00 la cerimonia di inaugurazione

Appuntamento in Sicilia a Linguaglossa Etna Nord nel prossimo weekend, con il 47° Campionato Nazionale “Marcia di Regolarità in Montagna a Pattuglia”, organizzato dall’ANA Associazione Nazionale Alpini. La montagna ospiterà circa mille atleti Alpini, con i team sportivi, familiari al seguito e ospiti vari, provenienti da tutta l’Italia e dall’estero, sarà un evento sportivo e turistico, che avrà una importante rilevanza mediatica.

La Commissione Sportiva dell’ANA Associazione Nazionale Alpini, che a Milano l’otto luglio 2019 ha festeggiato il centenario della fondazione, con grande onore per la Sezione Alpini di Sicilia ha scelto per la prima volta Linguaglossa Etna Nord, le attività inizieranno nel pomeriggio di venerdì 20, per concludersi nel pomeriggio di domenica 22 settembre.

Sabato 21 settembre alle ore 9.00 appuntamento nel piazzale del Liceo “Michele Amari” di Linguaglossa, la Fanfara Alpina Abruzzi, si esibirà in concorso con il coro del Liceo, l’Inno Nazionale concluderà la mattinata, in compagnia dei liceali. Alle ore 16.50 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della gara. L’evento prevede la resa degli onori ai Caduti, a seguire il corteo lungo via Roma, scandito dalle musiche d’ordinanza della “Fanfara Alpina Abruzzi”, accensione del tripode, discorsi autorità, partecipazione alla Santa Messa e concerto in piazza Matrice.

Domenica 22 si svolgerà la gara in montagna, con partenza da Piano Provenzana Etna Nord, arrivo e premiazione prevista intorno alle ore 13.30. La manifestazione ha ottenuto importanti patrocini, la collaborazione di Enti, Associazioni, Aziende di tutto l’arco etneo e vedrà la partecipazione del Labaro nazionale, con il Presidente dell’ANA Sebastiano Favero.