Gli Shakalab, collettivo reggae, urban e hip hop protagonisti del Carnevale di Melilli

Il prossimo 8 febbraio, il collettivo Shakalab, backed by Dj Yanez, si esibirà in occasione del Carnevale di Melilli (Siracusa). La band, formata da Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo e nota per il suo mix esplosivo di sonorità reggae, urban e hip hop sarà la protagonista indiscussa di una serata all’insegna del divertimento e della grande musica.

L’evento, che si svolgerà in Piazza San Sebastiano, regalerà a tutti i partecipanti la possibilità di vivere un autentico Giovedì Grasso. L’ingresso sarà gratuito, così da permettere a giovani e adulti di immergersi nell’atmosfera unica e frizzante del Carnevale di Melilli. Sarà un’occasione imperdibile per festeggiare in compagnia, scatenarsi a ritmo di musica e vivere l’allegria di una serata pensata per tutti.

Shakalab è il collettivo ribelle e vibrante composto da quattro maestri della scena reggae/hip hop italiana: Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo. Nati dalla fusione di progetti solisti e influenze musicali variegate, gli Shakalab sono il fulcro di un’esplosione sonora che dal 2010 infiamma la scena musicale nera italiana.

Sin dall’inizio del loro percorso, gli Shakalab hanno trasformato le strade, le piazze e i club in arene di energia travolgente, diventando rapidamente un faro ispiratore per un vasto pubblico. Nel corso del 2020, hanno forgiato il loro quarto album, ‘DIECI’, rilasciato il 25 giugno 2021. Questo capolavoro celebra un decennio di impegno e talento, con la partecipazione di talenti italiani e internazionali, tra cui Vacca, L’Elfo, Sud Sound System, Inoki, Alborosie, Dub FX e General Levy.

Il palco del mitico LION STAGE del Rototom Sunsplash a Benicassim ha visto gli Shakalab in tutto il loro splendore nell’agosto del 2022, consolidando la loro fama come uno dei gruppi più promettenti d’Europa. La loro collaborazione con siciliansays, un progetto tutto made in Sicily, ha aggiunto un tocco di innovazione alla loro già eclettica carriera, con la creazione di 10 freestyle inediti.

Gli Shakalab non si fermano qui: il loro repertorio vanta collaborazioni di prestigio con Boomdabash, Sud Sound System, Roy Paci, Brusco, Mama Marjas, Africa Unite e molti altri. Con centinaia di live all’attivo, hanno condiviso il palco con luminari come Shaggy, Bounty Killer, Daniele Silvestri, Alborosie e Ky-Mani Marley, affermandosi anche oltre i confini italiani, suonando al Bowery Electric di Manhattan insieme a Clementino.

Con gli Shakalab, ogni esibizione è una promessa di energia contagiosa, una miscela esplosiva di ritmi e parole che sfidano le convenzioni.