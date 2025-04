Mese: Febbraio 2024

Manutenzione, accessibilità e servizi igienici: le priorità La vicesindaco di Mascali, Veronica Musumeci, ha inviato una nota alla direzione Operativa Infrastrutture Territoriale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle autorità competenti per rimarcare le vistose carenze all’interno stazione ferroviaria di Mascali. L’interlocuzione avviata nel settembre scorso assieme al sindaco Luigi Messina, allo stato non ha dato i risultati auspicati. In particolare, l’assessore Musumeci evidenzia la necessità di interventi di manutenzione urgenti per il sovrappasso, non coperto e non adeguatamente illuminato. La mancanza di una zona coperta e illuminata…