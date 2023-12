Natale 2023, Catania “Christmas Town by Night”

Scuole e gruppi dalle province siciliane fanno registrare il sold-out, ma c’è ancora la possibilità di accedere al parco tematico nella fascia serale con biglietto ridotto

Sono innumerevoli le lettere imbucate nella casella postale con destinazione Polo Nord: tutti i giorni a Le Ciminiere di Catania tra le righe scorrono piccoli desideri e grandi speranze che trovano casa nella sala più addobbata della città.

Ad accogliere tante scolaresche e gruppi provenienti dal territorio etneo, ma anche dalla provincia di Enna, Siracusa, Ragusa, Palermo, Agrigento, Reggio Calabria c’è Babbo Natale, ed è un abbraccio affettuoso quello che riceve da decine di bimbi.

Christmas Town ha registrato il sold-out in tempi record per le prevendite. Ma c’è ancora la possibilità di accedere al parco tematico: nella fascia oraria serale, a partire dalle 19:30, sono aperti gli ingressi con biglietti ridotti per dare nuove possibilità al pubblico di immergersi nell’atmosfera del Natale fino alle 23:00.

Tra le attrazioni più frequentate c’è la pista da ghiaccio di 250 metri quadrati che per molti piccoli e grandi visitatori rappresenta la prima esperienza di pattinaggio. Anche gli adulti tornano bambini per un giro sulla giostra dei cavalli. Alcuni approfittano del planetario per viaggiare alla scoperta delle stelle e dei pianeti, altri prediligono il cinema per guardare un classico film a tema Natale. E tra gli squisiti profumi di zucchero, zenzero, torrone e cioccolata anche al Christmas Town è possibile concedersi qualche sfizio, sia dolce che salato. La magia del Natale con il Christmas Town continuerà a stupire il pubblico fino al 30 Dicembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...