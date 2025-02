La “Fiera di Natale Artigianale della Solidarietà Sferracavallo”

Condividi questo articolo?

Una Fiera di Natale artigianale e solidale per sostenere le attività della Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano di Sferracavallo e creare comunità.

Comitato Civico Permanente Sferracavallo – Gruppo Educazione e Cultura: “Vogliamo creare comunità all’interno del territorio ma anche farci conoscere all’esterno, per questo invitiamo tutti quelli che vogliono fare un regalo originale e unico sostenendo l’artigianato locale a venirci a trovare. Sferracavallo è mare ma anche arte, cultura e impegno sociale”.

Associazione Ciavolando: “Lavorare tutti insieme con e per la comunità è un sogno che si realizza. Ci auguriamo che questo evento sia il primo dei tanti che ci vede uniti nel lavorare alla costruzione di una comunità educante, a sostegno di adulti e bambini”.

Si terrà presso l’Oratorio Santi Cosma e Damino in via Sferracavallo 117 A, Palermo. Tre giornate, il 21 e 22 Dicembre dalle 16 alle 20.30 e il 23 Dicembre dalle 9 alle 22. Tredici tra artigiani e produttori che hanno voluto mettersi in gioco con i loro prodotti e le loro creazioni sostenendo questa prima edizione della Fiera.

Arte, pasticceria, tessuti, accessori, oggettistica, produzione alimentare e manufatti artigianali provenienti dalla Terra Santa il cui ricavato della vendita andrà interamente alle due case del fanciullo di Betlemme.

Diverse le attività gratuite dedicate ai bambini all’interno della fiera: il laboratorio per i più piccoli, realizzato da Agata Riccobono “Decora il tuo biscotto in pasta frolla” il 21 Dicembre dalle 17 alle 19 e il laboratorio “Dalle api al miele” condotto da Alessia Todaro, per i ragazzi dai 10 ai 17 anni. La “Tombolata” con premi in giocattoli sarà il 23 dicembre dalle ore 16 ci sarà il “Coro dei bambini” e la “Sfilata di Babbo Natale con slitta”, a cura dell’associazione Ciavolando.

