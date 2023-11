“Palermo Fashion Night” contro la violenza sulle donne. Testimonial la sopravvissuta Valentina Pitzalis

L’evento patrocinato dal Comune di Palermo si inserisce nella tre giorni di sensibilizzazione contro ogni violenza di Fare X Bene. Jolanda Renga presenterà il suo libro

Giulia Cecchettin, Marisa Leo, Saman, Carmela Petrucci, Sarah Scazzi, Elisa Claps, Roberta Ragusa, sono solo alcune delle tante vittime. Troppe. Magari la vita di una donna fosse sempre come in passerella, ben illuminata, ammirata e con una bella musica in sottofondo. Il quotidiano racconta, ancora, di donne oppresse, abusate e uccise. Per ricordare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, attraverso la moda, torna Palermo Fashion Night, sabato 25 novembre, dalle ore 19,30, al Cinema de Seta dei Cantieri Culturali alla Zisa (via Paolo Gili, 4). L’evento che sostiene Fare X Bene, ente del terzo settore impegnato nella difesa delle donne, è prodotto da Rosi De Simone Eventi, è patrocinato dal Comune di Palermo, e sostenuto da Caronte&Tourist e Unipol Gli ospiti di Palermo Fashion Night

Testimonial della manifestazione, che si inserisce nella tre giorni di sensibilizzazione per le scuole promossa da Fare X Bene, sarà Valentina Pitzalis, donna che con i suoi sfregi permanenti e ben visibili, è un simbolo vivente della violenza e della crudeltà con cui gli uomini non accettano la fine di una storia d’amore. A condurre Palermo Fashion Night sarà Nathalie Caldonazzo, artista e noto personaggio televisivo, affiancata da Umberto Salamone, ex modello e Carramba Boy, conduttore ed inviato di Rai1. Presenti il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, l’assessore regionale Alessandro Aricò, l’assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Giampiero Cannella e il segretario generale di Fare X Bene, Giusy Laganà e Lorenzo Galimberti. Testimonial la scrittrice Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, e la quattro volte campionessa mondiale di karate, Sara Cardin. Musica di Mauriziotto dj.

Premio Fashion Night alla memoria di Marisa Leo

Durante la serata saranno assegnati i Fashion Night Awards, destinati a personaggi che si sono distinti nel mondo della moda, della cultura, dell’arte dell’economia e nel sociale. A riceverlo saranno il presidente dell’Autorità Portuale della Sicilia Occidente, Pasqualino Monti, la vicepresidente di Ance Giovani, Agostina Porcaro e lo stilista emergente palermitano, Des Caiola. Un premio alla memoria sarà destinato anche a Marisa Leo, comunicatrice siciliana impegnata tra le Donne del vino, uccisa dal padre di sua figlia, dopo un ultimo fatidico incontro.

Le proposte moda di Palermo Fashion Night

Ad aprire la sfilata sarà l’uscita dei giovani designer dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, guidati dal docente e stilista Sergio Daricello. In passerella le proposte moda di Figure Boutique, Leone Calzature di via Cesareo, 64, Atelier Giambona, Dainese Palermo, Gemme sul filo di Rosa Mandina. L’evento è sostenuto da Caronte & Tourist, Unipol di via Agrigento, 10/b e Ceramicando di via Isidoro La Lumia, 43 e hotel Garibaldi. Trucco Twins Beauty Concept, parrucco Giannantonio Salon, coordinamento backstage e moda, Vivia Cascio. Fiori ed aromi di Tommaso Cospolici. service e allestimento C.T.D. di Flachi D.P. Foto a cura di Maurizio Zambito e comunicazione Emme Averna uffici stampa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...