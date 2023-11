Noto, ARPA Sicilia all’VIII edizione del Festival internazionale del Cinema Documentario

Parte l’VIII edizione di “Documentaria”, il festival internazionale del cinema documentario che si svolgerà al Teatro comunale Tina di Lorenzo di Noto, dal 2 al 6 novembre 2023.

Per il terzo anno consecutivo ARPA Sicilia conferirà il Premio Ambiente – Arpa Sicilia, un prestigioso riconoscimento cinematografico volto a valorizzare e incentivare le recenti produzioni documentaristiche che più di altre hanno saputo incarnare i valori della tutela ambientale, della valorizzazione della biodiversità e della salvaguardia del territorio.

Importante novità di questa VIII edizione è il concorso Cinema, Ambiente & Scuola che vede il coinvolgimento attivo di una delegazione di studenti dell’istituto d’Istruzione Superiore M. Raeli.

Tra proiezioni, anteprime, incontri con i registi, focus, tributi e approfondimenti, masterclass, dibattiti e workshop, Arpa Sicilia, oltre a promuovere le attività che svolge sul territorio regionale, presenterà il documentario “Corallo racconta la biodiversità”.

L’opera è stata prodotta da Arpa Sicilia nell’ambito del Progetto CORALLO – Programma INTERREG VA Italia-Malta 2014-2020. Il Progetto ha l’obiettivo di aumentare il grado di consapevolezza dei fruitori del patrimonio naturale, in particolare dei Siti di interesse Comunitario della Rete Natura 2000 in Sicilia e Malta, facilitando l’accesso alle informazioni su habitat e specie, individuati ai sensi delle Direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (147/2009/UE). CORALLO, inoltre, intende promuovere la fruizione sostenibile dei Siti attraverso l’uso di nuove tecnologie e di strumenti innovativi, rispondendo all’esigenza di coniugare la conservazione e la valorizzazione di Rete Natura 2000 con nuovi modelli di fruizione specifici e strumenti di generazione di consapevolezza basati sulla digitalizzazione ed innovazione. Gli strumenti di sensibilizzazione e informazione utilizzati, la creazione di contenuti digitali, video a 360° in 8K e 3D e docufilm prodotti dal Progetto, saranno il veicolo di conoscenza e valorizzazione, di due Siti siciliani delle Isole Eolie (Capo Graziano – Isola di Filicudi; Basiluzzo – Isola di Panarea).

La proiezione di “Corallo racconta la biodiversità”, che vede alla regia Riccardo Cingillo, è in programma domenica 5 novembre alle 20.30, in apertura della serata di premiazione.

“Una pellicola è in grado di emozionare e coinvolgere, ma anche di rendere accessibile e chiara una tematica complesse come la sostenibilità ambientale, l’importanza e la valorizzazione della biodiversità e la salvaguardia del territorio e della natura che ci circonda. Siamo quindi lieti di essere qui per la terza volta, e di avere in giuria per il Premio Ambiente anche degli studenti in rappresentanza del nostro futuro”, dichiara Vincenzo Infantino, Direttore generale di ARPA Sicilia.

