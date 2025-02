La pianista Guendalina Consoli e le collane “I concerti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana”

Condividi questo articolo?

Con “Musica per Quartetto d’Archi in 3P” inaugurano una stagione discografica creativa di ricerca e conservazione del patrimonio acustico e sinfonico d’autore.

La TRP MUSIC Label & Publishing, realtà musicale e discografica nata per supportare i musicisti dalla realizzazione alla promozione di progetti di qualità, annuncia per il nuovo anno alcune significative produzioni nell’ambito della musica classica.

La prima uscita, a dicembre del 2023, sarà infatti un album in piano solo di Guendalina Consoli con una personale selezione di brani del periodo Romantico; a seguire, nel 2024, verranno lanciate sul mercato discografico due collane di musica classica: “I concerti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana” e “Musica per Quartetto d’Archi in 3P”. La prima comprende una selezione di concerti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, registrati durante il periodo del lockdown, quando i teatri erano chiusi al pubblico ma continuava imperterrita l’attività artistica della Fondazione trasmettendo in rete straordinari concerti: tra gli artisti coinvolti solisti come Anna Tifu, Trio di Parma, Alessio Allegrini, Martha Argerich, Fabio Biondi, e direttori di calibro internazionale come Marcus Bosch, Diego Matheuz, Will Humburg, Hubert Soudant, solo per citarne alcuni. La collana “Musica per Quartetto d’Archi in 3P” nasce invece da uno studio di ricerca su tre compositori catanesi della seconda metà dell’Ottocento, Pacini, Pappalardo e Platania (da cui le 3P del nome) i cui brani saranno interpretati dal Quartetto di Catania (Augusto Vismara, Marcello Spina, Gaetano Adorno e Alessandro Longo) con la collaborazione del musicologo Giuseppe Montemagno: una scelta musicale che riporterà alla luce delle vere e proprie perle di bellezza, con alcuni particolari inediti. La collana sarà accompagnata anche dalla pubblicazione di un’edizione critica delle partiture.

Fondata in Sicilia nel 1997 dal Compositore, Arrangiatore, Produttore e Sound Engineer Riccardo Samperi con la creazione di uno studio di registrazione a Tremestieri Etneo (CT), la TRP Music nel corso degli anni è diventata – grazie alla sua eccezionale definizione acustica, frutto di un’integrazione perfetta fra monitor e design – un punto di riferimento per tantissime realtà regionali, nazionali ed internazionali, vincendo nel 2004 anche il “Grindie-Awards”, prestigioso premio dedicato alle etichette indipendenti. È del 2019, dopo l’incontro con il musicista, compositore, arrangiatore e didatta Alberto Fidone, la realizzazione di una etichetta discografica dedicata alla musica d’autore, Classica, Jazz e World Music. Alla squadra poi si è unito Claudio Allia, artista poliedrico nel mondo della musica e dell’arte visiva, portando la sua esperienza e gusto estetico al servizio degli artisti TRP. Un mix professionale a artistico che ha portato gradualmente ad attenzionare ogni progetto creativo e a gratificare e valorizzare il talento degli artisti e della loro musica.

Nel 2021, con la pubblicazione dell’album del compositore statunitense Victor Frost, debutta anche il progetto “Copertina d’Autore”, che inaugura una nuova serie “grafica” delle pubblicazioni di musica classica. Grazie alla collaborazione con la galleria d’arte QUAM di Scicli, diretta da Antonio Sarnari, nasce infatti l’idea di affidare la copertina di ogni album in uscita ad un artista ogni volta diverso, con l’obiettivo di impreziosire la copia fisica dell’album facendolo diventare oggetto da collezione: un modo originale di far interagire la musica classica con l’arte contemporanea, creando una piccola discoteca-pinacoteca d’autore.