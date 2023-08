Alle battute finali il crowdfunding per “Io sono semplicemente Viviana”

Si concluderà il 31 agosto la prevendita del nuovo libro di Viviana Giglia, una campagna di finanziamento “dal basso” per sostenere l’opera della scrittrice licatese

È online all’indirizzo https://sostieni.link/34277 la campagna di crowdfunding di “Io sono semplicemente Viviana”, nuova fatica editoriale della scrittrice siciliana, nativa di Licata, Viviana Giglia.

Dopo l’apprezzato esordio “Nata due volte” e altri due volumi dedicati alla spiritualità, Giglia torna a raccontare e raccontarsi nella sua vita di disabile motoria, del rapporto delle persone con lei, di come viene vissuta la disabilità nella società contemporanea del sud Italia, e di come lei stessa si rapporta con se stessa e con i cambiamenti che una disabilità da malattia neurodegenerativa (atassia di Freidreich) comporta in una giovane donna che ha iniziato a fare i conti con la stessa nell’adolescenza.

Molti gli spunti autobiografici, ma anche tante le digressioni che nascono dagli studi e dalle competenze dell’Autrice, che è Educatrice Professionale laureata all’Università di Palermo.

Il volume è arricchito dalle presentazioni di P. Roberto Toni, O.Carm., Priore provinciale della Provincia Italiana dei Carmelitani; Sabina Agnese Gallo, Docente di scuola primaria in provincia di Mantova, Dottoressa in Scienze dell’Educazione; Giacomo Giurato, Presidente ADOCES Sicilia, Autore di “Io voglio vivere”, giunto alla terza ristampa.

“Io sono semplicemente Viviana”, edito da Raiona Press, si rivela un volume di grande importanza culturale, sociologica, pedagogica con lo stile schietto, ma mai scarno, ormai ben noto al pubblico che conosce Viviana Giglia. La quale alle molteplici attività in ambito artistico – è corista e attrice di teatro e cinema (“U scrusciu du mari”, Finzia Cine Lab 2021, scritto e diretto da Salvo D’Addeo) – sociale, civile e religioso – è attivista per i diritti delle persone con disabilità, è stata volontaria di Protezione Civile nella Guardia Costiera Ausiliaria ed è è terziaria laica carmelitana – affianca da tempo quella di editorialista e giornalista “in divenire” per testate cartacee e digitali a diffusione locale e nazionale.

La campagna di crowdfunding, su piattaforma “Produzioni dal Basso”, è funzionale al completamento della lavorazione del libro e la stampa dello stesso, anche in vista delle presentazioni in corso di organizzazione. I proventi della vendita del volume sono unicamente a beneficio dell’Autrice stessa: quanti hanno partecipato alla realizzazione dell’opera hanno rinunciato alle proprie royalties e compensi.

Preacquistando il volume si riceveranno le copie nel numero prescelto mediante piego di libri in tutta Italia, pagando il libro ad un prezzo inferiore rispetto ai canali di vendita fisici e digitali.

La campagna di crowdfunding è attiva su https://sostieni.link/34277 da fine luglio, e si concluderà il 31 agosto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...