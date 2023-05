Elezioni a Motta Camastra: la sfida di “Rinascita Mottese”

Si avvicina la data per il rinnovo delle amministrazioni in 128 Comuni della Sicilia: il 28 e 29 prossimi sono chiamati a recarsi alle urne, in totale, 1.387.169 elettori. Quattro i capoluoghi di provincia dove si vota: Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Nella provincia di Messina sono 32 i Comuni dove i cittadini sono chiamati ad esprimere il loro parere: l’attenzione principale è rivolta a Taormina e ai borghi che la circondano dove le urne saranno aperte nei due giorni di fine mese.

A Motta Camastra – poco meno di un migliaio di votanti – è sceso in campocome candidato a “primo cittadino”,il titolare della farmacia locale, dottor Gaetano Consalvo con la lista civica “Rinascita Mottese”, che si contrappone al sindaco uscente Carmelo Blancato che aspira a un secondo mandato.

Gaetano Consalvo mostra d’avere le idee chiare: “Siamo in momento delicato della vita della nostra Comunità: con le imminenti elezioni ci si appresta a rinnovare chi dovrà rappresentare e amministrare per i prossimi anni Motta Camastra. Si dice spesso che questo è il periodo in cui si fanno tante promesse: noi diciamo subito che, invece, è il tempo di fare, di promesse ne abbiamo avute tante e quasi mai si sono realizzate”, afferma subito il candidato a sindaco, che aggiunge “Oggi è il caso trovarsi pronti, mettendo in campo azioni concrete innanzitutto per rispondere con immediatezza alle richieste che vengono dai giovani, con l’obbiettivo di non farli allontanare dal loro territorio” .

Si chiede: Questo è il punto principale del programma di “Rinascita Mottese”?

Gaetano Consalvo risponde: “Questo è soltanto uno dei punti chiave del nostro programma, che in questa sede vogliamo sottolineare. Non chiediamoci perché i giovani lasciano le loro Case per trovare fortuna altrove, facciamo in modo di comprendere le esigenze dei giovani e facciamo in modo di creare le condizioni affinché le loro potenzialità possano esprimersi e realizzarsi nella loro locazione naturale. Ai giovani occorre offrire le strutture necessarie non solo per crescere culturalmente, ma per potersi inserire nelle professioni a seconda delle loro innate predisposizioni. Avremo modo di evidenziare gli altri punti fondamentali del programma: basti ricordare che Motta Camastra ha tantissimo da offrire: cultura, tradizione, panorami naturali mozzafiato, arte, storia, tanto da visitare, e una cucina ricca e originale, come per esempio ha dimostrato ampiamente l’iniziativa delle Mamme del Borgo”.

