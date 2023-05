A Erice l’agroalimentare siciliano con “Mangia Sano Italia”

Un evento diffuso sull’agroalimentare siciliano: questa è stata la prima edizione di Mangia Sano Italia che si è appena conclusa nel borgo medievale di Erice, in provincia di Trapani.

Dieci giorni, cinque location, otto performance culinarie tenute da rinomati chef che hanno realizzato piatti tipici della tradizione siciliana, a volte rivisitati con nuove ed interessanti varianti narrando la storia, il territorio, gli aneddoti e le materie prime dietro ogni ricetta, per coinvolgere il giovane pubblico in un live-show. Oltre ottocento piatti di degustazioni distribuiti, otto gli istituti coinvolti tra quelli della Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri e quelli d’istruzione secondaria di secondo grado della provincia di Trapani e Palermo (in presenza) e di Monza, Torino e Santa Cesarea Terme in provincia di Lecce (da remoto). Mille studenti che hanno assistito ai laboratori culinari. Quattro workshop pomeridiani e quattordici ore di streaming. All’Expo Village dei Sapori, invece, i produttori della filiera agroalimentare con una selezione che si è concentrata sui prodotti DOP, IGP e TIPICI, per far conoscere le tante eccellenze agroalimentari del nostro territorio, scrigni di storia e artigianalità. I turisti presenti durante la kermesse hanno potuto acquistare e assaporare le specialità siciliane selezionate tra il ricco paniere dei prodotti tipici della Sicilia Occidentale.

“Eventi come Mangia Sano Italia valorizzano le eccellenze locali, facendo riscoprire le tradizioni ed i sapori di luoghi che fanno della nostra Sicilia una terra unica. Il progetto Mangia Sano Italia si è principalmente basato su una visione che ha scommesso sulle potenzialità, spesso, inespresse dei nostri territori, con un progetto comune e condiviso con numerosi partner, al fine di rilanciare la tradizione agroalimentare interconnessa con storia e vocazioni produttive e diffonderla in tutta Italia.”

“Mangia Sano Italia si è rivelata una manifestazione efficace e molto interessante tra laboratori, convegni, degustazioni, workshop e tanto altro che ha consentito di centrare due obiettivi principali: innanzitutto la valorizzazione del nostro inestimabile patrimonio gastronomico che è ricchissimo di eccellenze e tipicità meritevoli di una giusta vetrina; in secondo luogo, la promozione del nostro meraviglioso borgo in periodo pre-estivo. Ma non solo, Mangia Sano Italia ha consentito anche il coinvolgimento della rete degli Istituti alberghieri, dando la possibilità ai nostri studenti di confrontarsi, oltre che con esperti del settore, con quelli di altri territori e di scambiare esperienze ed opinioni, generando dunque cultura. Ci auguriamo che questa iniziativa, che abbiamo sposato convintamente, possa consolidarsi nel tempo. Ringraziamo dunque l’associazione “Premio Saturno, Sicilia che Produce” per la pregevole organizzazione e per aver scelto Erice quale sede dell’evento” – queste le parole di Daniela Toscano, sindaca di Erice e di Rossella Cosentino, assessora del Comune di Erice con delega al turismo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...