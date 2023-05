A Palermo “Prima Vera Contemporanea” presenta“Incontri”

Un concerto inedito che mette in dialogo la leggenda vivente dell’avanguardia jazz di Chicago Avreeayl Ra, con il talento della giovane sassofonista siciliana Maria Merlino” e Silvia Bolognesi, contrabbassista e compositrice

Si sposta nel centro storico di Palermo, al Fabrica 102 di Via Monteleone per un concerto speciale, Prima Vera Contemporanea, la rassegna di musica eterodosse curata da Curva Minore con la direzione artistica di Valeria Cuffaroin programma fino al 20 giugno.

Alla continuaricerca e di nuove sonorità e di nuove interazioni tra musicisti e generi musicali diversi, Prima Vera Contemporanea domani domenica 7 maggio alle ore 21.30 presenta “Incontri”: un concerto inedito che mette in dialogo la leggenda vivente dell’avanguardia jazz di Chicago Avreeayl Ra, con il talento della giovane sassofonista siciliana Maria Merlino, e Silvia Bolognesi, contrabbassista e compositrice tra le più brillanti in Europa. Nell’ “incontro” tra i tre artisti, le tre distinte identità si dissolvono in una visione comunitaria dove l’improvvisazione è il trait d’union, e il ritmo ed il senso melodico sono l’ago della bussola per orientarsi.

Membro di vecchia data della storica AACM-Association for the Advancement of Creative Musicians -di Chicago, sulla scena da oltre mezzo secolo, il batterista americano Avreeayl Ra, ha effettuato tournée internazionali per decenni con rinomati ensemble guidati da Sun Ra e Ari Brown e con l’Art Ensemble of Chicago, e ha suonato e registrato con altri collaboratori illustri come Fred Anderson, Amiri Baraka, Fontella Bass, Lester Bowie e solo per citarne alcuni.

Maria Merlino è uno tra i talenti più luminosi del jazz contemporaneo. Sassofonista, compositrice ed insegnante, ha già al suo attivo collaborazioni con musicisti di prim’ordine: Dave Burrel, Anthony Braxton per il suo celebrato Sonic Genome al Torino Jazz Festival, Emanuele Parrini, Karl Testa, Kyoko Kitamura ,Taylor Ho Bynum, Salvatore Bonafede, Orchestra Fiati e Big Band del Conservatorio A. Corelli, Artchipel Orchestra, I.C.P. Orchestra,T alos Jazz Festival, Curva Minore, Lelio Giannetto, Pannonica Workshop, Filarmonica Laudamo Creative Orchestra, Giancarlo Mazzu’, Helene Zindarsian, Luciano Troja, Rocco John Iacovone, Blaise Siwula,Karl Berger, Ingrid Sertso. Henry Cow,Thollem MC Donas, Giancarlo Nino Locatelli,SIO Sicilian Improviser Orchestra, Daan Vandewalle- CMY Curva Minore Youngsters.

Il suo primo disco da solista per solo saxofono dal titolo “Schegge”, uscito a dicembre 2022 con l’etichetta pugliese Angapp Music, ha raccolto il consenso della critica italiana e internazionale, per l’uso del sax con un linguaggio fortemente innovativo.

Silvia Bolognesi (Siena, 5 agosto 1974) è una contrabbassista e produttrice discografica italiana. Dal 2018 fa parte dell’Art Ensemble of Chicago 50th Anniversary.

Ha frequentato il corso di contrabbasso dell’istituto musicale “G. Verdi” di Prato tenuto dal M°Alberto Bocini e nello stesso periodo si è diplomata in contrabbasso presso l’istituto pareggiato “R. Franci” di Siena con il M°Andrea Granai. Si avvicina al jazz partecipando ai corsi tenuti dall’associazione Siena Jazz con il M°Ferruccio Spinetti e nel biennio 1998/1999 partecipa ai seminari estivi studiando con Furio di Castri, Ettore Fioravanti e Giancarlo Gazzani. Tra il 1999 e il 2000 frequenta il “corso di alta qualificazione per esecutori di jazz” finanziato dalla comunità europea studiando ancora una volta con Furio di Castri e con Mario Raia, Stefano Zenni e Francesco Martinelli; partecipa al “corso per trio jazz” tenuto da Stefano Battaglia, Paolino dalla Porta e Fabrizio Sferra e al “laboratorio di ricerca musicale” diretto da Stefano Battaglia.

Nel 2003 viene selezionata per far parte dell’orchestra di Butch Morris con la quale partecipa alla XIII edizione del festival di Roccella Jonica e si esibisce nel 2010 eseguendo la conduction N. 192 “Possible universe” per la XXV edizione del festival di Sant’Anna Arresi. Ha seguito laboratori di improvvisazione e composizione con Muhal Richard Abrams, Roscoe Mitchell e Anthony Braxton, studiando contrabbasso con William Parker durante i seminari estivi di San’Anna Arresi XXa Edizione.

Ha collaborato stabilmente con Tiziana Ghiglioni dal 2006 e dal 2007 fa parte del New Nexus di Tiziano Tononi e Daniele Cavallanti.

Nel 2009 nasce il trio Hear In Now con Tomeka Reid (Chicago – U.S.A.) al violoncello e Mazz Swift (New York – U.S.A.) al violino e voce ( Rudi Records 2011 – International Anthem 2017 ). Nello stesso periodo si consolida il duo con il polistrumentista newyorkese Sabir Mateen -“Holydays in Siena” (Rudi Records 2011). Nel 2010 inizia “Dialogo” la collaborazione con il trombettista Angelo Olivieri, da cui il disco “Live in Teano” (Terre Sommerse 2013). Collabora stabilmente con il clarinettista Marco Colonna e Ivano Nardi.

Sempre nel 2010 dà vita alla propria etichetta discografica Fonterossa Records da cui il mini festival ospitato da Pisa Jazz dal 2015 “Fonterossa Day” di cui è direttrice artistica. Dai laboratori nati in occasione del Fonterossa Day, nel 2016 nasce la Fonterossa Open Orchestra, organico non convenzionale stabile residente a Pisa di cui è direttrice.

Collabora in alcune formazioni di Nicole Mitchell per i suoi tour italiani (Black Heart Ensemble- Aperitivo in concerto Teatro Manzoni 2012 e in quartetto nel 2015 – Teatro Parenti, Cross Road Jazz Festival). In occasione del Festival Rumori nell’Isola 2013 si esibisce in duo con la cantante Maria Pia De Vito nel Carcere Borbonico dell’isola di Santo Stefano, da cui il DVD “Suoni dal Carcere”. Dal 2015 collabora stabilmente con la cantante Dee Alexander già presente nel cd “Chicago Session” registrato a Chicago per Fonterossa Records nel 2015 che vede coinvolti anche Russ Johnson alla tromba, Tomeka Reid al violoncello, Mike Reed alla batteria ed Emiliano Nigi alla voce.

Nel 2017 entra a far parte del Roscoe Mitchell Sextet, tributo a John Coltrane e nel 2018 entra a far parte dell’”Art Ensemble of Chicago 50th Anniversary” (We Are On The Edge” Pi Records 2019).

Vincitrice del “Top Jazz 2010” della rivista Musica Jazz come miglior nuovo talento del jazz italiano. Nello stesso anno vince il trofeo “In Sound” per la categoria contrabbassisti.

Fra le collaborazioni anche alcune compagnie di danza come Company Blue, Ballo Pubblico e Virgilio Sieni. Con quest’ultimo e Francesco Giomi all’elettronica, hanno rappresentato le produzioni di “soli sulla tenerezza”, “la visitazione”, “concerto” a Lille nel Novembre 2004. Numerose anche le esperienze nell’ambito della musica classica con l’Orchestra della città di Grosseto e l’Orchestra R. Franci, repertorio per musica da camera, sinfonie e opera (tra gli altri, Cavalleria Rusticana, Il Barbiere di Siviglia, Madama Butterfly). In teatro ha collaborazioni con David Riondino “La buona novella”, Marco Messeri e la Compagnia Liminalia “Angeli ribelli”.

Insegna contrabbasso e musica d’insieme ai corsi pre-accademici e al triennio di Jazz presso l’Accademia Siena Jazz ed è docente di contrabbasso e basso elettrico presso l’Associazione Mosaico di Colle Val d’Elsa. Dal 2016 fa parte del programma “European exchange- Erasmus+” per il Conservatorio di Maastricht (Olanda), di Tbilisi (Georgia), di Riga ( Lettonia) e di Birmingham (UK). Tiene seminari sull’improvvisazione e la “Conduction” dal 2008.

Si è esibita in occasione di numerosi festival nazionali ed internazionali: Sant’Anna Arresi Jazz, Vignola Jazz in It, Roccella Ionica festival, Clusone Jazz, Teano Jazz, Aperitivo In Concerto, Lucca Jazz Donna, “Festival Au Desert” Firenze, San Vito Jazz Festival, Festival “Emilia Concerti sul Prato”, Pisa Jazz, Jazz On the Road, Metastasio Jazz, Musicastrada Festival, Lugo Contemporanea, Udine Jazz, Jazz Flirt Festival, CrossRoads Festival, Festival Rumori dell’Isola, Woma Jazz Festival, Novara Jazz Festival, Festival Ah-Um, La Spezia international Jazz Festival, JazzMI, Madrid Jazz Festival (Spagna), Bansko jazz festival (Bulgaria), Jazz Cerkno (Slovenia), Poznan “Made in Chicago” (Polonia), “Onna Jazz” (Tokyo), October Revolution (USA), Jazz Fest Berlin (Germania) , Le Guess Who (Utrecht, Olanda), Big Ears (USA).

Ha collaborato e collabora con: Dee Alexander, Cristiano Arcelli, Gianni Basso, Stefano Bollani, Piero Bittolo Bon, Paolo Botti, Jean Paul Bourelly, Jo Bowie, Fabrizio Bosso, Rob Brown, Tony Cattano, Ernest Dawkins, Maria Pia De Vito, Hamid Drake, Rossano Emili, Ettore Fioravanti, Tiziana Ghiglioni, Tristan Honsinger, Paul Jeffrey, Stefano Maltese, Sabir Mateen, Andrea Melani, Pasquale Mirra, Nicole Mitchell, David Murray, Simone Padovani, Daniele Paoletti, Evan Parker, Emanuele Parrini, Fabrizio Puglisi, Enrico Rava, Ernest Reisenger, David Riondino, Bobo Rondelli, Giancarlo Schiaffini, Alan Silva, Ballake Sissoko, Gunter “Baby” Sommers, Achille Succi, Marco Tamburini, Chad Taylor, John Tchicai, Les Tartit, Pietro Tonolo, Gianluigi Trovesi, Ken Vandermark, e molti altri.

Nella foto, Avreeayl Ra

