Riposto, ripresi i cantieri per la riqualificazione del viale Amendola

Dopo uno stop determinato da una perizia di variante hanno ripreso vigore i cantieri per la riqualificazione del viale Amendola. Sopralluogo del sindaco Enzo Caragliano e dell’assessore ai Lavori pubblici Rosario Caltabiano nel parcheggio antistante la Capitaneria di porto oggetto di un intervento di messa in sicurezza e la realizzazione di un sistema di drenaggio delle acque piovane.

I lavori sul viale Amendola, che si concluderanno fra 3 mesi circa, si avvale di uno stanziamento dell’assessorato alle Infrastrutture che ammonta a 974.800,00 euro. Come rimarca il primo cittadino ripostese “l’intento è quello di rigenerare urbanisticamente una delle zone maggiormente nevralgiche della città, nella quale si concentrano diversi alberghi, esercizi commerciali, oltre ad ospitare nella vicina piazza Matteotti un importante e strategico terminal bus. Un cantiere che – sottolinea Caragliano – prosegue nel pieno rispetto della sicurezza prevedendo percorsi perdonali e transennature che delimitano gli spazi interessati dai lavori”.

“Preventivato, in progetto – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Rosario Caltabiano – anche la riqualificazione di uno spazio di circa 350 mq da destinare a parcheggio – lavori già in fase di ultimazione – la cui superficie è stata realizzata prevedendo nuovi e moderni sistemi di drenaggio delle acque piovane, scongiurando accumuli di flussi idrici”. Il progetto contempla, poi, l’ampliamento del verde pubblico, con la ricollocazione delle alberature nei vani già esistenti e l’inserimento di una aiuola in prossimità dello spartitraffico, in modo da aumentare la sicurezza delle infrastrutture viarie e, inoltre, la piantumazione di essenze autoctone. Il piano progettuale prevede anche la sostituzione del sistema di illuminotecnica stradale con l’installazione di nuovi e moderni apparecchi per arredo urbano con ottica stradale a tecnologia led; l’inserimento di elementi di arredo, quali contenitori per la raccolta differenziata, panchine e fioriere, per migliorare il decoro urbano.

