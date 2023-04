A Palermo si presenta il volume “Miseria. Una storia arbereshe” di Mario Calivà

Organizzato da BCsicilia e dalla Casa editrice Medinova, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta domani martedì 11 aprile 2023 alle ore 17,30 presso la Chiesa S. Francesco Saverio, in via S. Francesco Saverio a Palermo, il volume di Mario Calivà “Miseria. Una storia arbereshe”. Dopo i saluti di don Massimiliano Lo Chirco, Rettore della Chiesa e l’introduzione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, dialogherà con l’autore Antonio Liotta. Letture a cura di Anna Maria Salerno.

Il libro. Un romanzo che tra fantasia e tradizione, tramite la storia di una famiglia immaginaria, porta alla luce il quotidiano di una comunità Arbëreshe, come quella di Piana degli Albanesi. Mario Calivà, con la maestria di un cronista pirandelliano in bilico tra realtà e fantasia, racconta la storia di una famiglia vissuta quasi un secolo fa nella comunità albanese di Sicilia. L’autore, utilizzando uno stile originale, elegante e semplice, costruisce una realtà fatta di paradossi e passioni dove si mettono a nudo le commedie e le tragedie delle relazioni umane. La vera forza di questo romanzo è che, entro le sue coordinate, consegna il coacervo di un intero universo umano, tanto piccolo quanto immenso.

L’autore. Mario Calivà è un poeta e drammaturgo arbëresh. È diplomato in Drammaturgia e Sceneggiatura presso l’Accademia nazionale d’Arte drammatica “Silvio d’Amico” di Roma. Già dottore in Economia e Finanza, ha conseguito la laurea in Discipline dello Spettacolo con una tesi sul teatro arbëresh come vettore di comunicazione identitaria. Dal 2012 porta in scena le sue opere teatrali in lingua arbëreshe. Ha pubblicato le sillogi poetiche Percezioni, La luce dei punti lontani, Reading Poetico e Oltre l’oblio della voce. Nel 2017 è uscito il suo libro Portella della ginestra. Sedici sopravvissuti raccontano la strage. In Kosovo e Albania nel 2018 esce Rrëmbyesi dhe Ara, un dramma e un monologo in lingua albanese. Dal 2012 porta in scena le sue opere teatrali in lingua arbëreshe. Ha lavorato presso la redazione romana di Rai Cultura. Mario Calivà ha origini arbëreshe (proveniente dalle comunità albanesi antiche che vivono in Italia).



