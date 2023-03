Smantellata piazza di spaccio in quartiere Ballarò a Palermo, 25 arresti

Colpo allo spaccio di crack nel quartiere Ballarò, a Palermo. Alle prime luci dell’alba i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Piazza Verdi hanno eseguito 25 provvedimenti cautelari, emessi dal gip del capoluogo siciliano, a carico di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti. Per 4 si sono spalancate le porte del carcere, 5 sono finiti ai domiciliari, per 7, invece, è stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Palermo e per 9 quello di presentazione alla Polizia giudiziaria. Le indagini, scattate a giugno del 2020 e andate avanti sino a dicembre dello stesso anno, hanno fatto luce su una fiorente attività di spaccio, nello storico quartiere Ballarò nel centro di Palermo, attiva 24 ore su 24 per lo smercio di sostanze stupefacenti del tipo crack ma anche di cocaina, hashish, marijuana e suboxone.

